Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что глава государства ответил отказом создателям петиции об отмене блокировки социальной сети «ВКонтакте». На сайте главы государства появился ответ на соответствующую петицию, которую подписали более 25 тысяч человек.



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«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса „ВКонтакте“ считаю невозможным», — говорится в ответе.

По мнению Порошенко, данная соцсеть наряду с другими запрещенными сайтами «широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

«В сети российской интернет-паутины попали сотни тысяч украинских пользователей, которые, не подозревая ничего плохого, были невольно использованы как „винтики“ антиукраинской пропаганды», — утверждает Порошенко.

Президент Украины также подчеркнул, что российские социальные сети стали также рассадником деструктивных групп «вроде печально суицидальных сообществ типа „Синий кит“ („Депрессивный дельфин“, „Море китов“ и т.д.), а соцсеть „ВКонтакте“ остается едва ли не главным вместилищем „пиратского“ контента в мире».

Напомним, 16 мая на Украине запретили доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Блокировка введена на три года.