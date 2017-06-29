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Порошенко отказался разблокировать "ВКонтакте"
30.06.2017 08:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что глава государства ответил отказом создателям петиции об отмене блокировки социальной сети «ВКонтакте». На сайте главы государства
«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса „ВКонтакте“ считаю невозможным», — говорится в ответе.
По мнению Порошенко, данная соцсеть наряду с другими запрещенными сайтами «широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».
«В сети российской интернет-паутины попали сотни тысяч украинских пользователей, которые, не подозревая ничего плохого, были невольно использованы как „винтики“ антиукраинской пропаганды», — утверждает Порошенко.
Президент Украины также подчеркнул, что российские социальные сети стали также рассадником деструктивных групп «вроде печально суицидальных сообществ типа „Синий кит“ („Депрессивный дельфин“, „Море китов“ и т.д.), а соцсеть „ВКонтакте“ остается едва ли не главным вместилищем „пиратского“ контента в мире».
Напомним, 16 мая на Украине
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Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко сообщила, что глава государства ответил отказом создателям петиции об отмене блокировки социальной сети...
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