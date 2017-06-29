+175 баллов к экипировке! Тестируем игровую гарнитуру SVEN AP-G777MV

Итак, надписи на коробке гласят, что каждый пользователь вместе с AP-G777MV получит +50 баллов к выносливости, +10 – к реакции, еще +15 очков к командному духу и целых 100 баллов отправятся в защиту. Дополнительная защита пригодится и любителям шутеров, «танкоманам», и поклонникам симуляторов, что уж тут говорить про RPGшников – они такую систему должны с руками оторвать! Хотя если присмотреться и вчитаться, эти надписи лишь характеризуют саму гарнитуру. Например, «Реакция +10» - это про качество звучания, «Защита +100» - про суперкомфортные амбушюры. Но какова подача!

А еще на коробке приведены основные характеристики гарнитуры и ее особенности. Словом, информации предостаточно, чтобы остановить свой выбор именно на AP-G777MV. Но давайте уже оставим коробку и рассмотрим саму гарнитуру.

AP-G777MV «обитает» в коробке вместе с кабелем-переходником для ПК, инструкцией и гарантийным талоном.