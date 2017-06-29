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+175 баллов к экипировке! Тестируем игровую гарнитуру SVEN AP-G777MV
30.06.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
И все-таки SVEN умеет удивлять: это ж надо так оформить коробку гарнитуры, чтобы ее хотелось сразу купить и затестить в игре. Причем никаких открывающихся дверок в этой коробке нет, но яркая картинка гарнитуры «в огне» и красочные RPGшные надписи, обещающие в плюс энное количество экспы, заставляют обратить внимание на устройство. Не смогли пройти мимо такого шедевра (в прямом смысле этого слова, без всяких кавычек) и мы.
Итак, надписи на коробке гласят, что каждый пользователь вместе с AP-G777MV получит +50 баллов к выносливости, +10 – к реакции, еще +15 очков к командному духу и целых 100 баллов отправятся в защиту. Дополнительная защита пригодится и любителям шутеров, «танкоманам», и поклонникам симуляторов, что уж тут говорить про RPGшников – они такую систему должны с руками оторвать! Хотя если присмотреться и вчитаться, эти надписи лишь характеризуют саму гарнитуру. Например, «Реакция +10» - это про качество звучания, «Защита +100» - про суперкомфортные амбушюры. Но какова подача!
А еще на коробке приведены основные характеристики гарнитуры и ее особенности. Словом, информации предостаточно, чтобы остановить свой выбор именно на AP-G777MV. Но давайте уже оставим коробку и рассмотрим саму гарнитуру.
AP-G777MV «обитает» в коробке вместе с кабелем-переходником для ПК, инструкцией и гарантийным талоном.
Возможность использования гарнитуры и с мобильными устройствами, и с ПК многократно подчеркнута в описании (и на коробке, и в инструкции), что понятно: геймер нынче кросс-платформенный пошел, он использует настольный компьютер, приставки, смартфоны с планшетами… Поэтому чем больше у гарнитуры вариантов подключения, тем больше веса имеет она в глазах потенциального покупателя. В этом плане у AP-G777MV все в порядке.
Гарнитура относится к категории полноразмерных: ее большие чашки плотно охватывают уши и надежно изолируют от посторонних источников звука. Это удобно и дома (например, кто-то может смотреть телевизор, и это не будет отвлекать от игропроцесса), и на улице/в транспорте.
Амбушюры оформлены экокожей снаружи и заполнены мягким материалом – точно таким же образом выполнена внутренняя сторона оголовья. Правда, если амбушюры черные, то оголовье – красное. Вообще надо отметить, что гарнитура выполнена в традиционной для геймерских устройств черно-красной цветовой гамме. В этом – никаких разночтений с позиционированием.
Корпус выполнен преимущественно из пластика. Из металла изготовлены направляющие, по которым чашки ходят вверх/вниз. Это решение давно используется в дорогих наушниках класса Hi-Fi, а теперь к нему присмотрелись и в SVEN.
Вылет регулируется в большом диапазоне, поэтому гарнитуру легко подогнать под размер головы. Чашки на своей оси закреплены жестко, отклоняются только за счет каркаса направляющих. Тем не менее, с прижимом амбушюров к голове проблем возникнуть не должно – посадка в любом случае плотная. Интересно, что при этом уши не сильно разогреваются и не потеют. Возможно, это достигается благодаря металлической сетке, которой оформлены чашки снаружи: она способствует лучшему проникновению воздуха внутрь чашки и улучшает тем самым теплообмен.
Левая чашка наушников основная, от нее отходит кабель в характерной черно-красной оплетке. На кабеле, примерно в 30 см от чашки (на уровне плеча) размещен пульт управления, позволяющий отключить микрофон и отрегулировать громкость звука. У регулятора, выполненного в виде колеса, большой ход, поэтому громкость регулируется с высокой точностью.
Конечно, можно посетовать, что пульт размещен на кабеле высоковато – хотелось бы иметь его под рукой, а не тянуться в область плеча – но само наличие этого пульта в бюджетном устройстве очень-очень радует.
Кабель заканчивается четырехконтактным разъемом mini-jack 3,5 мм.
Он подходит и для планшетов/смартфонов, и для ноутбуков с совмещенным портом. Для подключения к ПК можно воспользоваться переходником, о котором было выше. Он, кстати, позволяет отключить микрофон физически – его можно просто не подсоединять к соответствующему входу материнской платы.
А еще на левой чашке на жесткой пластиковой штанге размещен микрофон.
Любопытно, что разработчики наделили его возможностью поворачиваться на приличный угол – 270°. То есть наушники можно надеть хоть задом наперед, и все равно можно будет выдвинуть микрофон в рабочее положение. Это грамотная фишка.
Несмотря на не самую высокую чувствительность (заявлено -58±3 дБ), микрофон проявил себя очень хорошо: никаких жалоб на слышимость от коллег по рейдам или баталиям не поступало.
Наушники проявили себя с лучшей стороны. От драйверов диаметром 40 мм, признаться, ожидали меньшего. Но весь умозрительный скепсис улетучился в процессе работы: и в играх, и при прослушивании музыки или просмотре видео наушники звучат очень хорошо. Да, самого глубоко баса нет, но вся остальная часть диапазона проработана очень хорошо, традиционно для игровых устройств диапазон речи немного приподнят над целевой линией.
AP-G777MV выдают не глубокий, но напористый бас, звонкий верх и намеренно акцентированную середину. Подогнать звучание на свой вкус позволяет системный эквалайзер, но к нему прибегнут единицы, потому что базовая настройка оптимальна и универсальна.
И что же мы имеем в итоге? AP-G777MV – отличное решение для индивидуальной озвучки игр, музыки и кино в том случае, если у вас ограничен бюджет на покупку гарнитуры. В этой модели есть все необходимое для комфортного гейминга и работы, а ненужные функции урезаны в угоду стоимости. Практичный подход для практичных людей. Для тех, кому +175 баллов к экипировке лишними не будут.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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И все-таки SVEN умеет удивлять: это ж надо так оформить коробку гарнитуры, чтобы ее хотелось сразу купить и...
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