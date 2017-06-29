Viber: пользователи любят делиться видео

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Ссылки на видеороликов YouTube – одна из самых популярных форм общения в мессенджере Viber, сообщили Sputnik представители компании.

Мессенджер вновь решил расширить функционал: пользователи смогут делиться контентом сторонних сервисов, в том числе роликами из YouTube, песнями с Spotify и предложениями по бронированию гостиниц из Booking.com.

"Ключевой момент в этом обновлении – интеграция YouTube с чатами Viber. Ссылки на видеоролики YouTube – одна из самых популярных форм контента, пересылаемого пользователями мессенджера, и теперь крупнейшая в мире видеоплатформа доступна прямо в окне чата", – рассказали подробности в Viber.

Кроме этого, в мессенджере интегрирован журнал Vice, а также популярные для поиска gif-файлов сервисы GIPHY, Guggy и Getty Images.

Новые функции Viber уже доступны в обновленном приложении.

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