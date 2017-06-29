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Холодильник размером с банку пива работает на электрическом поле

30.06.2017 13:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Ученые из Университета штата Пенсильвания построили холодильник размером с банку пива, использующий для охлаждения вектор электрического поля, пишет hightech.fm с ссылкой на Phys.org.

Холодильник состоит из керамических колец, в каждом из которых — 12 нагревательных элементов размером с монету. Кольца вращаются в противоположных направлениях. Когда элементы двигаются в сторону нагретой части, электрическое поле побуждает их высвобождать тепло. Напротив, когда элементы двигаются в сторону холодной части, электрическое поле аннулируется, заставляя их впитывать тепло. Так они вращаются, нагревая и охлаждая разные концы холодильной системы.

Холодильник размером с банку пива работает на электрическом поле

«По сравнению с традиционным методом охлаждения, электрокалорический эффект позволяет увеличить эффективность охлаждения и мощность, уменьшив при этом размер холодильника, — говорит автор исследования и профессор Университета штата Пенсильвания Чимин Чжан. — С развитием электрокалорических материалов, новые охлаждающие устройства смогут заменить старые, например, в кондиционерах. В частности, их можно использовать в винных погребах, для охлаждения серверов, аккумуляторов в электромобилях, в медицинских целях и в системах климат-контроля». 

По мнению ученых, новое устройство можно улучшить, так как прототип использует всего лишь два кольца и керамические элементы, доступные на рынке. «Мы планируем сосредоточиться на создании новых керамических и полимерных материалов, которые смогут создавать электрокалорический эффект при очень низком напряжении», — говорит Чжан.

 
 
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Ученые из Университета штата Пенсильвания построили холодильник размером с банку пива, использующий для охлаждения вектор электрического поля, пишет hightech.fm с...

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