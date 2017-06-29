Лукашенко: мы поставили себе амбициозную задачу - превратить Беларусь в IT-страну

Беларусь необходимо превратить в IT-страну, соответствующая задача уже поставлена. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России, сообщает пресс-служба президента Беларуси и БЕЛТА.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент уверен, что белорусско-российские контакты в IT-сфере могли бы развиваться динамичнее.

«Отмечу, что динамичнее могли бы развиваться контакты в области информационных технологий на уже показавших свою эффективность площадках. Например, на базе широко известного Парка высоких технологий в Минске», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что мобильными приложениями компаний — резидентов ПВТ сегодня пользуются более 1 млрд человек в 193 странах, свыше 90% производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт в Россию и СНГ, страны Западной Европы и США.

Он также рассказал, что перед Беларусью стоит задача превращения в IT-страну.

«Мы перед собой поставили амбициозную задачу — превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что соответствующие документы разрабатывались совместно белорусскими и российскими специалистами. Они уже «представлены на рассмотрение в высший орган власти Беларуси».

«Уверен, что это будет наш с вами общий проект и он внесет достойный вклад в самые современные направления развития нашего общества и экономики», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее президент Беларуси анонсировал принятие кардинальных мер по развитию IT-индустрии.

«В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии», — сказал 27 июня Александр Лукашенко.