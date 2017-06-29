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Вышла публичная бета-версия macOS High Sierra

30.06.2017 11:13 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Пользователям компьютеров Apple стала доступна публичная бета-версия операционной системы macOS High Sierra. Она предлагает совершенно новую систему хранения файлов и поддерживает технологию высокоэффективного кодирования видео (HEVC).

Новая файловая система Apple (APFS) позволяет мгновенно выполнять повседневные действия, такие как копирование файлов или папок, обеспечивает сохранность данных в случае перебоев в электроснабжении и системных сбоев, а также надежно защищает файлы с помощью встроенного шифрования.

Вышла публичная бета-версия macOS High Sierra

Поддержка отраслевого стандарта HEVC (H.265) позволяет воспроизводить в обычном и потоковом режиме видеофайлы в разрешении 4K, занимающие до 40% меньше места, чем при существующем стандарте H.264.

Кроме того, в macOS High Sierra улучшены многие приложения, с которыми пользователи Mac работают каждый день, например, Фото, Safari и Почта. Позже в этом году в Final Cut Pro X будет добавлена поддержка профессиональных потоков 360 градусов с возможностью импорта, монтажа и экспорта сферического видео.

 
 
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