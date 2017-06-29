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StarCraft: Remastered выйдет 14 августа
30.06.2017 11:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Blizzard Entertainment официально сообщила, что стратегия StarCraft: Remastered поступит в продажу 14 августа по цене 600 рублей. В качестве бонуса предусмотрен Корхальский командный центр, нексус Айура и улей Чара внутри игры,
StarCraft: Remastered включает улучшенные версии оригинального StarCraft и дополнения StarCraft: Brood War.
Обе игры получили текстуры высокого разрешения, поддержку онлайновой игры, новое музыкальное и звуковое оформление. При этом разработчики сохранили оригинальную механику и классические кампании.
Оригинальный StarCraft дебютировал в 1998 году. Наибольшую популярность игра получила в Южной Корее, где стала национальной киберспортивной дисциплиной.
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Компания Blizzard Entertainment официально сообщила, что стратегия StarCraft: Remastered поступит в продажу 14 августа по...
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