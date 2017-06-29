ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

StarCraft: Remastered выйдет 14 августа

30.06.2017 11:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Blizzard Entertainment официально сообщила, что стратегия StarCraft: Remastered поступит в продажу 14 августа по цене 600 рублей. В качестве бонуса предусмотрен Корхальский командный центр, нексус Айура и улей Чара внутри игры, сообщает InGame.

StarCraft: Remastered включает улучшенные версии оригинального StarCraft и дополнения StarCraft: Brood War.

Обе игры получили текстуры высокого разрешения, поддержку онлайновой игры, новое музыкальное и звуковое оформление. При этом разработчики сохранили оригинальную механику и классические кампании.

StarCraft: Remastered выйдет 14 августа

Оригинальный StarCraft дебютировал в 1998 году. Наибольшую популярность игра получила в Южной Корее, где стала национальной киберспортивной дисциплиной.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Blizzard Entertainment официально сообщила, что стратегия StarCraft: Remastered поступит в продажу 14 августа по...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
«Яндекс» выпустил легкий браузер для Android
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика