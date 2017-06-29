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«Яндекс» выпустил легкий браузер для Android

30.06.2017 11:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания «Яндекс» сообщила о выходе экспериментальной облегченной версии браузера для устройств, работающих под управлением операционной системы Android.

«Яндекс.Браузер Лайт» быстро работает и занимает мало места на устройстве. При этом он обладает всеми базовыми возможностями. В нем можно просматривать сайты, добавлять страницы в закладки, получать поисковые подсказки прямо в адресной строке, работать со вкладками. Также в браузере имеется умная лента рекомендаций, которая анализирует предпочтения пользователя и советует, что интересного почитать или посмотреть в интернете.

«Яндекс» выпустил легкий браузер для Android

Дистрибутив легкого браузера весит всего 850 килабайт. После распаковки и установки приложение чуть тяжелеет, но все равно занимает в десятки раз меньше места, чем многие мобильные браузеры. При желании его можно перенести из основной памяти на карточку.

 
 
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Компания «Яндекс» сообщила о выходе экспериментальной облегченной версии браузера для...

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