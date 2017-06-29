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Telegram выпустил "инструмент для борьбы с цензурой"

30.06.2017 16:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Мессенджер Telegram выпустил версию 4.1 для мобильных устройств, в которой появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками прокси-серверов.

Telegram выпустил "инструмент для борьбы с цензурой"

Это обновление озаглавлено «Свобода слова» и посвящено созданию «инструмента для борьбы с цензурой», сказано в блоге компании. Настроить прокси-сервер можно в разделе Data and Storage (данные и хранилище).

«Мы верим в свободное и защищенное общение. Наша обязанность — предоставить технологии для защиты права пользователей на личную жизнь и свободу слова по всему миру», — пишет команда мессенджера.

Ранее возможность делиться способами обхода блокировок (через прокси-серверы) была анонсирована для версии Telegram на Android. Для этого надо настроить прокси-сервер у себя, а потом можно будет получить ссылку с содержанием настроек, которую можно будет разослать.

Обновление для обхода блокировок появилось в Telegram после угроз российских властей, что доступ к мессенджеру будет ограничен, если тот не зарегистрируется в соответствии с законами России. 28 июня создатель Telegram Павел Дуров объявил, что не возражает против регистрации и предоставил необходимые данные.

При этом Дуров сделал важную оговорку. Он заявил, что Telegram не будет исполнять обязанности распространителя информации по хранению переписки и передачи ключей шифрования спецслужбам.

 
 
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Мессенджер Telegram выпустил версию 4.1 для мобильных устройств, в которой появилась возможность делиться с друзьями и подписчиками каналов настройками...

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