Беларусь и Россия совместно создадут спутник зондирования Земли

МИНСК, 30 июн — Sputnik. Беларусь и Россия проведут совместную работу по созданию спутника зондирования Земли, сообщается в пятницу на портале корпорации "Роскосмос".

По информации компании, соответствующий меморандум о намерениях был подписан в рамках IV Форума регионов Беларуси и России гендиректором "Роскосмоса" Игорем Комаровым и председателем президиума НАН Беларуси Владимиром Гусаковым.

"Проект будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве России и Беларуси в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 26 декабря 2012 года", — говорится в сообщении госкорпорации.

Стороны намерены разделить ответственности — россияне будут готовить служебную платформу спутника, а белорусы — научную аппаратуру. "Роскосмос" также обеспечит вывод спутника на орбиту.

"РБКА (российско-белорусский космический аппарат) дистанционного зондирования Земли будет включен в действующую российско-белорусскую орбитальную группировку спутников ДЗЗ высокого разрешения", — отметили в "Роскосмосе".