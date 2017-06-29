|
Лукашенко поддержал отмену роуминга c Россией
30.06.2017 17:02 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего государственного совета в Москве поддержал отмену роуминга на территории Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.
Рассмотреть этот вопрос предложила спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. «Если возможно, я бы попросила протокольно записать поручение министру связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также соответствующему министру Беларуси проработать этот вопрос с операторами связи. Мне кажется, это было бы очень полезно и для бизнеса, и для граждан нашего Союзного государства», — сказала она.
Александр Лукашенко идею поддержал. «Думаю, это разумное предложение. Давайте поручим. Мы протокольно сделаем такую запись», — отметил он.
Напомним, Евразийская экономическая комиссия ведет работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном уже несколько лет.
В октябре 2014 года президент ЕЭК
В 2015 году стороны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего государственного совета в Москве поддержал отмену роуминга на территории Союзного...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии