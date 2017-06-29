Лукашенко поддержал отмену роуминга c Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Высшего государственного совета в Москве поддержал отмену роуминга на территории Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.



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Рассмотреть этот вопрос предложила спикер Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко. «Если возможно, я бы попросила протокольно записать поручение министру связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, а также соответствующему министру Беларуси проработать этот вопрос с операторами связи. Мне кажется, это было бы очень полезно и для бизнеса, и для граждан нашего Союзного государства», — сказала она.

Александр Лукашенко идею поддержал. «Думаю, это разумное предложение. Давайте поручим. Мы протокольно сделаем такую запись», — отметил он.

Напомним, Евразийская экономическая комиссия ведет работу над отменой роуминга для звонков между Беларусью, Россией, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном уже несколько лет.

В октябре 2014 года президент ЕЭК заявил , что роуминг между странами ТС должен быть отменен «в ближайшее время». Белорусские мобильные операторы тогда объясняли , что реальных действий в этом направлении не велось.

В 2015 году стороны составили план постепенного снижения максимальных цен на звонки за границей. Для 2016-го максимум был установлен на 0,68 евро, в 2017-м — 0,3 евро за минуту. В июне 2017 года у всех трех белорусских мобильных оператов исходящие в Беларусь для роуминга в России были дороже .