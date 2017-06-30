На этой неделе белорусские абитуриенты сдавали централизованное тестирование по физике. Большая часть ЦТ — это задачи, решают их три часа. Чтобы проверить ваши знания быстрее, мы составили экспресс-тест на знание терминов, законов и принципов физики и решение очень простых задач. Справитесь?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: что вы помните из школьного курса физики? На этой неделе белорусские абитуриенты сдавали централизованное тестирование по физике. Большая часть ЦТ — это задачи, решают их три часа. Чтобы проверить ваши...