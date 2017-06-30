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Тест: что вы помните из школьного курса физики?
01.07.2017 09:30 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
На этой неделе белорусские абитуриенты сдавали централизованное тестирование по физике. Большая часть ЦТ — это задачи, решают их три часа. Чтобы проверить ваши знания быстрее, мы составили экспресс-тест на знание терминов, законов и принципов физики и решение очень простых задач. Справитесь?
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На этой неделе белорусские абитуриенты сдавали централизованное тестирование по физике. Большая часть ЦТ — это задачи, решают их три часа. Чтобы проверить ваши...
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