StarCraft Remastered создавался с нуля из-за потерянных исходных кодов

На YouTube появился ролик с трехминутной демонстрацией игрового процесса стратегии StarCraft Remastered, которая выйдет 14 августа.

Также стало известно, что игра создавалась практически с нуля, поскольку разработчики потеряли исходные коды, сообщает InGame. Классика возрождалась на основе художественных концептов, набросков и различных руководств. При этом наибольшие сложности возникли с созданием аутентичного освещения и теней, которые было решено оставить неправильными, чтобы вызвать чувство ностальгии у игроков. Оригинальные аудиофайлы чудом уцелели, что позволило перезаписать звуки и музыку.

StarCraft: Remastered включает улучшенные версии оригинального StarCraft и дополнения StarCraft: Brood War. Стоимость игры составляет 699 рублей.