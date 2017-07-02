﻿ StarCraft Remastered создавался с нуля из-за потерянных исходных кодов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

StarCraft Remastered создавался с нуля из-за потерянных исходных кодов

03.07.2017 10:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

На YouTube появился ролик с трехминутной демонстрацией игрового процесса стратегии StarCraft Remastered, которая выйдет 14 августа.

Также стало известно, что игра создавалась практически с нуля, поскольку разработчики потеряли исходные коды, сообщает InGame. Классика возрождалась на основе художественных концептов, набросков и различных руководств. При этом наибольшие сложности возникли с созданием аутентичного освещения и теней, которые было решено оставить неправильными, чтобы вызвать чувство ностальгии у игроков. Оригинальные аудиофайлы чудом уцелели, что позволило перезаписать звуки и музыку.

StarCraft: Remastered включает улучшенные версии оригинального StarCraft и дополнения StarCraft: Brood War. Стоимость игры составляет 699 рублей.

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На YouTube появился ролик с трехминутной демонстрацией игрового процесса стратегии StarCraft Remastered, которая...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Radeon Vega Frontier Edition уступает GeForce GTX 1080 по производительности в играх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика