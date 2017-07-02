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StarCraft Remastered создавался с нуля из-за потерянных исходных кодов
03.07.2017 10:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs
На YouTube появился ролик с трехминутной демонстрацией игрового процесса стратегии StarCraft Remastered, которая выйдет 14 августа.
Также стало известно, что игра создавалась практически с нуля, поскольку разработчики потеряли исходные коды, сообщает InGame. Классика возрождалась на основе художественных концептов, набросков и различных руководств. При этом наибольшие сложности возникли с созданием аутентичного освещения и теней, которые было решено оставить неправильными, чтобы вызвать чувство ностальгии у игроков. Оригинальные аудиофайлы чудом уцелели, что позволило перезаписать звуки и музыку.
StarCraft: Remastered включает улучшенные версии оригинального StarCraft и дополнения StarCraft: Brood War. Стоимость игры составляет 699 рублей.
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На YouTube появился ролик с трехминутной демонстрацией игрового процесса стратегии StarCraft Remastered, которая...
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