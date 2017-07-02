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Radeon Vega Frontier Edition уступает GeForce GTX 1080 по производительности в играх

03.07.2017 09:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Профессиональный графический ускоритель AMD Radeon Vega Frontier Edition уступает видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1080 по производительности в играх. Об этом свидетельствуют результаты тестирования новинки.

Разработчики игр просят не спешить с выводами касательно грядущих игровых ускорителей Radeon Vega, которые будут иметь много общего с Frontier Edition. Во-первых, игровые версии будут работать на более высоких частотах. Во-вторых, у них будут выключены механизмы повышения надежности, которые «съедают» производительность. В-третьих, драйвера Frontier Edition не оптимизированы для игр.

Radeon Vega Frontier Edition уступает GeForce GTX 1080 по производительности в играх

Вкупе это означает, что игровая версия Radeon Vega может быть минимум на 20% производительнее Frontier Edition.

Анонс ускорителя ожидается 30 июля. О цене пока ничего неизвестно.

 
 
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Профессиональный графический ускоритель AMD Radeon Vega Frontier Edition уступает видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1080 по...

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