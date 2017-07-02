Radeon Vega Frontier Edition уступает GeForce GTX 1080 по производительности в играх

Профессиональный графический ускоритель AMD Radeon Vega Frontier Edition уступает видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1080 по производительности в играх. Об этом свидетельствуют результаты тестирования новинки.

Разработчики игр просят не спешить с выводами касательно грядущих игровых ускорителей Radeon Vega, которые будут иметь много общего с Frontier Edition. Во-первых, игровые версии будут работать на более высоких частотах. Во-вторых, у них будут выключены механизмы повышения надежности, которые «съедают» производительность. В-третьих, драйвера Frontier Edition не оптимизированы для игр.





Вкупе это означает, что игровая версия Radeon Vega может быть минимум на 20% производительнее Frontier Edition.

Анонс ускорителя ожидается 30 июля. О цене пока ничего неизвестно.