Археологи обнаружили под центром Мехико башню из черепов

Археологи в ходе раскопок в Мехико обнаружили пирамиду, состоящую из 650 мужских, женских и детских черепов. По версии историков, она связана с ритуалами человеческих жертвоприношений, распространенных у ацтеков. Об этом сообщает Reuters .



Фото: Reuters

В ходе раскопок ацтекского комплекса культовых сооружений Темпло Майор в центре Мехико археологи обнаружили башню из человеческих черепов. Цилиндрическая конструкция диаметром около шести метров находилась в углу одного из помещений храма, посвященного Уицилопочтли — ацтекскому богу солнца и войны.

Специалисты обнаружили более 650 черепов, вмонтированных в известняк, а также тысячи других фрагментов человеческих останков. По словам археологов, свидетельства о подобной башне, «внушавшей страх в испанских завоевателей», сохранились со времен Кортеса — конкистадора, захватившего ацтекский город Теночтитлан, нынче — Мехико.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Историки предполагали, что это были черепа казненных воинов. Однако это оказалось не совсем так.

«У них была гипотеза, что в башне только останки мужчин-военнопленных. Но как выяснилось, здесь также значительное количество женских и детских черепов, которые мы никак не ожидали обнаружить», — рассказал антрополог Родриго Боланос.

Предположительно, башня связана с ритуалами человеческих жертвоприношений, распространенными у ацтеков. До основания сооружения археологам еще только предстоит добраться.