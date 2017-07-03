Samsung выпустит смартфон Galaxy S8 mini

Компания Samsung готовит к выпуску уменьшенную версию флагманского смартфона Galaxy S8. Об этом сообщают китайские СМИ.

Устройству с названием Galaxy S8 mini приписывают 5,3-дюймовый экран, который будет занимать практически всю переднюю поверхность, но с менее тонкими верхней и нижней кромками по сравнению с оригиналом. По размеру гаджет будет сопоставим с 4,7-дюймовыми смартфонами.





В качестве аппаратной основы выступит прошлогодний Qualcomm Snapdragon 821. Компанию ему составят 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Также новинка порадует сканером глаза.

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy S8 mini состоится в ближайшее время. Первыми приобрести его смогут жители Южной Корее. Информация о цене отсутствует.