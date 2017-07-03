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Рассекречен отмененный планшет Microsoft Surface Mini

04.07.2017 08:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В 2014 году компания Microsoft планировала выпустить планшет Surface Mini. Устройство было полностью готово, но перед самым анонсом было принято решение об его отмене из-за отсутствия конкурентных преимуществ над другими подобными изделиями.

Microsoft никогда официально не упоминала Surface Mini. Однако спустя три года журналисты нашли готовый образец и даже выяснили его характеристики.

Рассекречен отмененный планшет Microsoft Surface Mini

Surface Mini имеет 8-дюймовый экран с разрешением 1440 x 1080 пикселей, процесор Qualcomm Snapdragon 800 с графикой Adreno 330 и 1 ГБ оперативной памяти. Также гаджет может похвастаться наличием встроенной в корпус подставки и поддержкой перьевого ввода.

Рассекречен отмененный планшет Microsoft Surface Mini

Работает Surface Mini под управлением операционной системы Surface RT, которая официально признана провальной и принесла компании больше $1 миллиарда убытков.

 
 
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В 2014 году компания Microsoft планировала выпустить планшет Surface Mini. Устройство было полностью готово, но...

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