|
Рассекречен отмененный планшет Microsoft Surface Mini
04.07.2017 08:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В 2014 году компания Microsoft планировала выпустить планшет Surface Mini. Устройство было полностью готово, но перед самым анонсом было принято решение об его отмене из-за отсутствия конкурентных преимуществ над другими подобными изделиями.
Microsoft никогда официально не упоминала Surface Mini. Однако спустя три года журналисты нашли готовый образец и даже выяснили его характеристики.
Surface Mini имеет 8-дюймовый экран с разрешением 1440 x 1080 пикселей, процесор Qualcomm Snapdragon 800 с графикой Adreno 330 и 1 ГБ оперативной памяти. Также гаджет может похвастаться наличием встроенной в корпус подставки и поддержкой перьевого ввода.
Работает Surface Mini под управлением операционной системы Surface RT, которая официально признана провальной и принесла компании больше $1 миллиарда убытков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2014 году компания Microsoft планировала выпустить планшет Surface Mini. Устройство было полностью готово, но...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии