Рассекречен отмененный планшет Microsoft Surface Mini

В 2014 году компания Microsoft планировала выпустить планшет Surface Mini. Устройство было полностью готово, но перед самым анонсом было принято решение об его отмене из-за отсутствия конкурентных преимуществ над другими подобными изделиями.

Microsoft никогда официально не упоминала Surface Mini. Однако спустя три года журналисты нашли готовый образец и даже выяснили его характеристики.





Surface Mini имеет 8-дюймовый экран с разрешением 1440 x 1080 пикселей, процесор Qualcomm Snapdragon 800 с графикой Adreno 330 и 1 ГБ оперативной памяти. Также гаджет может похвастаться наличием встроенной в корпус подставки и поддержкой перьевого ввода.





Работает Surface Mini под управлением операционной системы Surface RT, которая официально признана провальной и принесла компании больше $1 миллиарда убытков.