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LG выпустит упрощенную версию флагманского смартфона LG G6

04.07.2017 09:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания LG готовит к выпуску уменьшенную версию флагманского смартфона LG G6. Об этом сообщил известный инсайдер Эван Бласс, информация которого зачастую носит достоверный характер.

Новинка под названием LG Q6 будет меньше и проще оригинальной модели. Диагональ экрана сократится с 5,7 до 5,4 дюйма, а объем оперативной памяти – с 4 до 3 ГБ. В качестве аппаратной основы выступит прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 821, тогда как оригинал построен на базе Snapdragon 835. Вместо двойной камеры будет 13-мегапиксельная одинарная. На этом подробности исчерпаны.

LG выпустит упрощенную версию флагманского смартфона LG G6

LG Q6 составит конкуренцию смартфону Samsung Galaxy S8 mini, анонс которого также ожидается в ближайшее время.

 
 
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Компания LG готовит к выпуску уменьшенную версию флагманского смартфона LG G6. Об этом сообщил...

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