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Meizu A5 – пятидюймовый смартфон стоимостью $100

04.07.2017 08:59 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Китайская компания Meizu анонсировала смартфон стоимостью $100. Он называется Meizu A5 и имеет неплохие характеристики по сравнению с другими устройствами в этом ценовом сегменте.

Новинка располагает 5-дюймовым экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей и четырехъядерным процессором Mediatek MT6737 (1,3 ГГц) с графикой Mali-T720. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной – 16 ГБ. Также имеются 8-мегапиксельная тыльная камера и 5-мегапиксельная дополнительная.

Meizu A5 – пятидюймовый смартфон стоимостью 0

Кроме этого, есть поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n и Bluetooth 4.1. Питается гаджет от аккумуляторной батареи емкостью 3060 мАч. Толщина устройства составляет 8,3 мм, вес – 140 граммов.

На данный момент смартфон Meizu A5 можно купить только в Китае.

 
 
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Китайская компания Meizu анонсировала смартфон стоимостью $100. Он называется Meizu A5 и имеет неплохие...

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