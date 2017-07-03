ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

LG G Pad IV 8.0 – тонкий и легкий планшет за $300

04.07.2017 11:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания LG представила тонкий и легкий планшет G Pad IV 8.0. Толщина устройства составляет всего 6,9 мм, а вес – 209 граммов. Характеристики у него – ниже средних.

Новинка располагает восьмидюймовым экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флэш-памяти и двумя 5-мегапиксельными камерами.

LG G Pad IV 8.0 – тонкий и легкий планшет за 0

Также имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, приемник GPS, модем 4G LTE и слот для карточек формата microSD. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.

Планшет LG G Pad IV 8.0 уже поступил в продажу и доступен по цене около $300.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания LG представила тонкий и легкий планшет G Pad IV 8.0. Толщина устройства составляет всего 6,9 мм, а...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Составлен рейтинг самых производительных смартфонов первой половины 2017 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика