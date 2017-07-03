LG G Pad IV 8.0 – тонкий и легкий планшет за $300

Компания LG представила тонкий и легкий планшет G Pad IV 8.0. Толщина устройства составляет всего 6,9 мм, а вес – 209 граммов. Характеристики у него – ниже средних.

Новинка располагает восьмидюймовым экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 435, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флэш-памяти и двумя 5-мегапиксельными камерами.





Также имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, приемник GPS, модем 4G LTE и слот для карточек формата microSD. Работает гаджет под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.

Планшет LG G Pad IV 8.0 уже поступил в продажу и доступен по цене около $300.