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Составлен рейтинг самых производительных смартфонов первой половины 2017 года

04.07.2017 11:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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На сайте тестового пакета AnTuTu появился рейтинг самых производительных смартфонов по состоянию на май 2017 года. Возглавил его флагманский HTC U11, набравший 180 079 баллов. На втором месте расположился iPhone 7 Plus со 174 299 баллами, а замыкает тройку лидеров Xiaomi Mi 6 со 172 494 баллами.

Samsung Galaxy S8 занял четвертое место со 172 368 баллами, а Galaxy S8+ расположился на пятом месте со 172 359 баллами.

Составлен рейтинг самых производительных смартфонов первой половины 2017 года

Далее по списку идет iPhone 7 со 167 837 баллами, за которым следует сразу четыре китайских смартфона. Это OnePlus 3T (158 861 баллов) и OnePlus 3 (158 616 баллов), LeEco Le Pro 3 (156 637 баллов) и LeEco Le Max 2 (150 682 баллов).

Отметим, что сегодня для большинства приложений хватает производительности в 60 тысяч баллов. Больше требуют в основном только игры.

 
 
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На сайте тестового пакета AnTuTu появился рейтинг самых производительных смартфонов по состоянию на...

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