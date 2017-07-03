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Составлен рейтинг самых производительных смартфонов первой половины 2017 года
04.07.2017 11:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs
На сайте тестового пакета AnTuTu появился рейтинг самых производительных смартфонов по состоянию на май 2017 года. Возглавил его флагманский HTC U11, набравший 180 079 баллов. На втором месте расположился iPhone 7 Plus со 174 299 баллами, а замыкает тройку лидеров Xiaomi Mi 6 со 172 494 баллами.
Samsung Galaxy S8 занял четвертое место со 172 368 баллами, а Galaxy S8+ расположился на пятом месте со 172 359 баллами.
Далее по списку идет iPhone 7 со 167 837 баллами, за которым следует сразу четыре китайских смартфона. Это OnePlus 3T (158 861 баллов) и OnePlus 3 (158 616 баллов), LeEco Le Pro 3 (156 637 баллов) и LeEco Le Max 2 (150 682 баллов).
Отметим, что сегодня для большинства приложений хватает производительности в 60 тысяч баллов. Больше требуют в основном только игры.
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На сайте тестового пакета AnTuTu появился рейтинг самых производительных смартфонов по состоянию на...
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