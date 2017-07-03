Windows 10 Fall Creators выйдет 19 сентября

Обновление Windows 10 Fall Creators выйдет в сентябре. По данным известного инсайдера WZor, финальная версия получит индекс 1709, что указывает на релиз 19 сентября. В этот день новая система станет доступна производителям для установки на готовые к отгрузке компьютеры. Пользователи получат ее чуть позже, возможно, в начале октября.

Главным нововведением Fall Creators является новый пользовательский интерфейс Fluent Design, который призван сделать облик системы более легким и современным.

Также заявлен универсальный буфер обмена Clipboard, который позволит быстро и легко обмениваться информацией между соединенными устройствами. В частности, можно будет скопировать файл с ПК и перенести его на свой смартфон.





Еще в Windows 10 вернутся файлы-заполнители OneDrive, а приложение Story Remix позволит превращать фото и видео в уникальные ролики со звуковым сопровождением и анимированными переходами между кадрами.