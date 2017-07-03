|
Giorgio Armani возрождает интерес к жаккардовому трикотажу
04.07.2017 16:54 — Новости Hi-Tech | Bybanner
В своей новой коллекции Giorgio Armani уделил внимание актуальным сегодня некрупным жаккардовым узорам, которые стали очередным легким напоминанием об эпохе Возрождения, по праву считающейся вершиной итальянской культуры. Используемые мастером ткани помогли в реализации задуманного.
Подобные «намеки» сегодня в тренде, и многие дизайнеры создают «исторические» коллекции, одевая модели на подиуме в осовремененные камзолы и прочие вещи, заставляющие нас окунуться в атмосферу далекого прошлого.
Джордио Армани известен как дизайнер, далекий от карнавалов и маскарадов. Это актуальные для человека XXI века, а далеко не «музейные» костюмы. Несмотря на присутствующий легкий намек на определенный исторический период, пошиты с учетом характерных для кутюрье тенденций. Дизайнером представлены не псевдоисторические наряды - коллекция создана, исходя из современных костюмных канонов, знакомых по другим коллекциям мастера. «История» проскальзывает здесь лишь в деталях, соответствующе выглядит и выбранная мастером обувь моделей - она удобна и имеет кроссовочную подошву.
Выбранное жаккардовое плетение как нельзя лучше подошло для «исторического» подхода мастера. Использование таких мягких тканей как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В своей новой коллекции Giorgio Armani уделил внимание актуальным сегодня некрупным жаккардовым узорам, которые стали очередным легким напоминанием об эпохе...
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии