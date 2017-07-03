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Giorgio Armani возрождает интерес к жаккардовому трикотажу

04.07.2017 16:54 — Новости Hi-Tech | Bybanner  
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В своей новой коллекции Giorgio Armani уделил внимание актуальным сегодня некрупным жаккардовым узорам, которые стали очередным легким напоминанием об эпохе Возрождения, по праву считающейся вершиной итальянской культуры. Используемые мастером ткани помогли в реализации задуманного.

Подобные «намеки» сегодня в тренде, и многие дизайнеры создают «исторические» коллекции, одевая модели на подиуме в осовремененные камзолы и прочие вещи, заставляющие нас окунуться в атмосферу далекого прошлого.

Джордио Армани известен как дизайнер, далекий от карнавалов и маскарадов. Это актуальные для человека XXI века, а далеко не «музейные» костюмы. Несмотря на присутствующий легкий намек на определенный исторический период, пошиты с учетом характерных для кутюрье тенденций. Дизайнером представлены не псевдоисторические наряды - коллекция создана, исходя из современных костюмных канонов, знакомых по другим коллекциям мастера. «История» проскальзывает здесь лишь в деталях, соответствующе выглядит и выбранная мастером обувь моделей - она удобна и имеет кроссовочную подошву.

Выбранное жаккардовое плетение как нельзя лучше подошло для «исторического» подхода мастера. Использование таких мягких тканей как трикотаж жаккард придает коллекции определенный шик. Созданный дизайнером много лет назад мужской образ не перестает быть актуальным, при этом исторические нотки делают его еще более узнаваемым. Жаккардовые ткани, не отличающиеся особой пластичностью, благодаря мастеру, дают возможность чувствовать себя легко и комфортно в вещах кутюрье.

 
 
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В своей новой коллекции Giorgio Armani уделил внимание актуальным сегодня некрупным жаккардовым узорам, которые стали очередным легким напоминанием об эпохе...

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