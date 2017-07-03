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17-летний брестчанин купил данные чужой банковской карты. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

04.07.2017 18:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Молодой парень из Бреста купил данные карточки иностранного банка и начал тратить с нее деньги. Об этом рассказала в эфире «Альфа-радио» официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, рассказывая о преступлениях в сфере высоких технологий.

17-летний брестчанин купил данные чужой банковской карты. Ему грозит до 5 лет тюрьмы
Фото: Reuters

Молодой житель Бреста 2000-ого года рождения подозревается в том, что за плату в интернете приобрел данные чужой банковской карты. Карта была эмитирована одним из банков Сингапура и принадлежала физическому лицу.

Данные карты молодой человек продиктовал по телефону, чтобы расплатиться за гостиницу в Бресте, где он несколько дней «устраивал праздники». 

Сейчас брестчанин находится в в изоляторе временного содержания. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 212 УК Беларуси («Хищение путем использования компьютерной техники»). Санкция статьи предусматривает от 2 до 5 лет лишения свободы.

 
Теги: Брест
 
 
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Молодой парень из Бреста купил данные карточки иностранного банка и начал тратить с нее деньги. Об этом рассказала в эфире «Альфа-радио» официальный...

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