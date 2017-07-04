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Чайка мастерски увернулась от столкновения с дроном
05.07.2017 09:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Пользователь ютьюба salty673 выложил видео с квадрокоптера, который чуть не столкнулся с летящей чайкой. Птица увидела дрон в последний момент и сделала
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Пользователь ютьюба salty673 выложил видео с квадрокоптера, который чуть не столкнулся с летящей чайкой. Птица увидела дрон в последний момент и сделала переворот,...
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