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Чайка мастерски увернулась от столкновения с дроном

05.07.2017 09:50 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Пользователь ютьюба salty673 выложил видео с квадрокоптера, который чуть не столкнулся с летящей чайкой. Птица увидела дрон в последний момент и сделала переворот, чтобы увернуться от удара, рассказывает «Медуза».

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Пользователи Reddit обратили внимание на то, что, исполняя фигуру высшего пилотажа, чайка не повернула голову — видимо, она одновременно пыталась увернуться от столкновения и понять, что происходит.

 
 
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Пользователь ютьюба salty673 выложил видео с квадрокоптера, который чуть не столкнулся с летящей чайкой. Птица увидела дрон в последний момент и сделала переворот,...

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