Чайка мастерски увернулась от столкновения с дроном

Пользователь ютьюба salty673 выложил видео с квадрокоптера, который чуть не столкнулся с летящей чайкой. Птица увидела дрон в последний момент и сделала переворот , чтобы увернуться от удара, рассказывает « Медуза ».

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Пользователи Reddit обратили внимание на то, что, исполняя фигуру высшего пилотажа, чайка не повернула голову — видимо, она одновременно пыталась увернуться от столкновения и понять, что происходит.