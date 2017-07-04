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В Украине остановили вторую волну атаки вируса Petya "с явными источниками в России"
05.07.2017 10:36 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Украинские спецслужбы остановили второй этап кибератаки Petya. Об этом
Вторая волна распространения вируса началась 4 июля в 13.40, пик планировался на 16.00. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку с серверов информационной системы М.Е.Doc и приостановила активацию вируса.
«Атака была остановлена. Изъяты сервера со следами воздействия киберпреступников с явными источниками в Российской Федерации», — написал министр.
Напомним, вирус Petya (а точнее
Источником эпидемии шифратора стало скомпрометированное обновление украинской бухгалтерской программы M.E.Doc. Именно поэтому большая часть атак пришлась на эту страну. В Беларуси в милицию
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Украинские спецслужбы остановили второй этап кибератаки Petya. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook-аккаунте.
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