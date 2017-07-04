Украинские спецслужбы остановили второй этап кибератаки Petya. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в своем Facebook-аккаунте.



Изображение: twitter.com

Вторая волна распространения вируса началась 4 июля в 13.40, пик планировался на 16.00. До 15.00 киберполиция заблокировала рассылку с серверов информационной системы М.Е.Doc и приостановила активацию вируса.

«Атака была остановлена. Изъяты сервера со следами воздействия киберпреступников с явными источниками в Российской Федерации», — написал министр.

Напомним, вирус Petya (а точнее ExPetr ) распространился по корпоративным сетям десятков компаний в разных странах 27 июня. Вирус шифровал файлы на жестких дисках и требовал отправить 300 долларов на адрес биткоин-кошелька.

Источником эпидемии шифратора стало скомпрометированное обновление украинской бухгалтерской программы M.E.Doc. Именно поэтому большая часть атак пришлась на эту страну. В Беларуси в милицию обратились представители некоторых крупных компаний.