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В Архангельске установили опасную радиоактивную пушку
05.07.2017 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Зенитное орудие С-60, установленное в парке Победы в Архангельске, возможно, представляет большую опасность для горожан. Случайный замер дозиметром, который провели местные жители, показал превышение радиационного фона в 150 раз.
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На сайте говорится, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки. 57-мм автоматическая зенитная пушка С-60 принята на вооружение в январе 1950-го. С-60 экспортировалась во многие страны мира и неоднократно применялась в военных конфликтах. Сегодня в России эти орудия находятся на консервации.
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Зенитное орудие С-60, установленное в парке Победы в Архангельске, возможно, представляет большую опасность для горожан. Случайный замер дозиметром, который...
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