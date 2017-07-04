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В Архангельске установили опасную радиоактивную пушку

05.07.2017 10:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Зенитное орудие С-60, установленное в парке Победы в Архангельске, возможно, представляет большую опасность для горожан. Случайный замер дозиметром, который провели местные жители, показал превышение радиационного фона в 150 раз.

В Архангельске установили опасную радиоактивную пушку

Эту информацию разместило у себя на сайте следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Сейчас территория вокруг орудия закрыта для прохода растяжками.

В Архангельске установили опасную радиоактивную пушку
Фото: Следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
В Архангельске установили опасную радиоактивную пушку
Фото: Следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

На сайте говорится, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки. 57-мм автоматическая зенитная пушка С-60 принята на вооружение в январе 1950-го. С-60 экспортировалась во многие страны мира и неоднократно применялась в военных конфликтах. Сегодня в России эти орудия находятся на консервации.

 
 
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Зенитное орудие С-60, установленное в парке Победы в Архангельске, возможно, представляет большую опасность для горожан. Случайный замер дозиметром, который...

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