В Архангельске установили опасную радиоактивную пушку

Зенитное орудие С-60, установленное в парке Победы в Архангельске, возможно, представляет большую опасность для горожан. Случайный замер дозиметром, который провели местные жители, показал превышение радиационного фона в 150 раз.





Эту информацию разместило у себя на сайте следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Сейчас территория вокруг орудия закрыта для прохода растяжками.



Фото: Следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Фото: Следственное управление Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

На сайте говорится, что по данному факту организовано проведение доследственной проверки. 57-мм автоматическая зенитная пушка С-60 принята на вооружение в январе 1950-го. С-60 экспортировалась во многие страны мира и неоднократно применялась в военных конфликтах. Сегодня в России эти орудия находятся на консервации.