Слухи: Nokia и Xiaomi планируют стратегическое сотрудничество

В Сети появилась информация о том, что Nokia и Xiaomi могут планировать стратегическое сотрудничество в производстве смартфонов.

Источники утверждают, что финская компания планирует использовать в своих гаджетах среднего ценового диапазона первые процессоры Xiaomi — Surge S1, которые были представлены в феврале этого года и до этого дебютировали лишь в смартфоне Xiaomi Mi5c .





Xiaomi Surge S1 построен на 28-нанометровом процессе, здесь восемь ядер с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц, а также четырехъядерный графический чип Mali T860 MP4. Его производительность находится на уровне Qualcomm Snapdragon 625, Huawei HiSilicon Kirin 655 и MediaTek Helio P20.

Также сообщается, что в настоящее время Xiaomi работает над вторым поколением своих чипов — 16-нанометровыми Surge S2.