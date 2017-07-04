Американский профессор: через 30 лет люди будут продолжать род без секса

Ученый Хэнк Грили считает реальным то, что люди начнут массово практиковать оплодотворение «в пробирке», чтобы иметь возможность выбрать самых здоровых и способных эмбрионов. Он рассказал об этом во время выступления на фестивале Aspen Ideas, конспект его лекции опубликовало издание Quartz .



Изображение: elrincondelosdormilones.com

Хэнк Грили (Hank Greely) — директор Центра права и биологических наук из Школа права Стэнфордского университета.

Ученый считает, что в ближайшие 20 — 30 лет большая часть детей в США будет появляться в результате выбора из ряда эмбрионов, полученных из половых клеток родителей в лабораторных условиях.

Речь не о «дизайнерских детях» или «супермладенцах», а об обычном выборе эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении. Сейчас эту технологию используют пары, которые не могут завести потомство традиционным способом.

При оплодотворении «в пробирке» еще до начала беременности можно выбрать несколько эмбрионов, чтобы исключить серьезные генетические заболевания. Исследователь считает, что в будущем технология станет значительно доступнее, а список критериев для выбора быстро расширится.

Скорее всего, родители захотят отказаться от эмбриона с геном BRAC1, который связан с предрасположенностью к раку молочной железы, или от предрасположенности к болезни Альцгеймера. Появится и возможность выбирать внешние черты, такие как цвет волос или глаз, и даже более сложные особенности — например, уровень интеллекта.

«Не думаю, что мы сможем сказать „этот эмбрион получит максимальные баллы на всех экзаменах“, — рассуждает Грили. — Но заключение вроде „у этого эмбриона есть 60%-ный шанс оказаться в верхней половине“ или „этот эмбрион имеет 13% -ный шанс попасть в лучшие 10%“ — это действительно возможно».



Фото: behance.net/Perception7

Хотя ученый признает, что у такой практики есть этические проблемы, он считает свой сценарий не сюжетом для антиутопии, а вполне реальной перспективой на ближайшие десятилетия. По его мнению, самым сложным для будущих родителей будет договориться о том, какие именно качества они хотят видеть у своего ребенка.

Специалист не считает, что государства запретят эту практику, ведь они смогут сэкономить огромные суммы на здравоохранении. Однако наверняка разные страны по-разному отнесутся к этой возможности. Грили полагает, что в США выбор ребенка будет «относительно принят», а Германия, известная запретом любых генетических вмешательств, будет вводить новую практику медленно.

Богатые страны вроде США и Китая сделают выбор эмбрионов массовой практикой раньше чем бедные, такие как Сомали. Из-за этого мир окажется «генетически разделен» на тех, кто сможет искоренить недостатки и тех, кто не может этого сделать.

В итоге, по мнению ученого, будущие поколения станут намного здоровее и, возможно, немного выше и умнее нас. По его словам, это жутковатое пророчество звучит почти нормально — и это самая пугающая перспектива для человечества.