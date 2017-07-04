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Видеокарты GeForce 400 и 500 получили поддержку DirectX 12

05.07.2017 11:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания NVIDIA неожиданно подружила видеокарты поколения Fermi с графическим API DirectX 12. Речь идет о видеокартах серий GeForce 400 и 500.

Ускорители Fermi нельзя назвать актуальными. Они работают в разы медленнее по сравнению с новыми карточками. При этом никакой пользы от DirectX 12 владельцы старых видеокарт не получат, поскольку пока он задействован лишь в некоторых играх и по производительности проигрывает предшествующему DirectX 11.

Видеокарты GeForce 400 и 500 получили поддержку DirectX 12

DirectX 12 был разрекламирован как API, который существенно повысит производительность игр. Однако разработчики не захотели с ним работать из-за малого количества совместимого оборудования и ориентированности игровых консолей на DirectX 11. Фактически новый API стал маркетинговой уловкой для миграции пользователей на Windows 10 и повышения продаж новых видеокарт.

 
 
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Компания NVIDIA неожиданно подружила видеокарты поколения Fermi с графическим API DirectX 12. Речь идет о...

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