Видеокарты GeForce 400 и 500 получили поддержку DirectX 12

Компания NVIDIA неожиданно подружила видеокарты поколения Fermi с графическим API DirectX 12. Речь идет о видеокартах серий GeForce 400 и 500.

Ускорители Fermi нельзя назвать актуальными. Они работают в разы медленнее по сравнению с новыми карточками. При этом никакой пользы от DirectX 12 владельцы старых видеокарт не получат, поскольку пока он задействован лишь в некоторых играх и по производительности проигрывает предшествующему DirectX 11.





DirectX 12 был разрекламирован как API, который существенно повысит производительность игр. Однако разработчики не захотели с ним работать из-за малого количества совместимого оборудования и ориентированности игровых консолей на DirectX 11. Фактически новый API стал маркетинговой уловкой для миграции пользователей на Windows 10 и повышения продаж новых видеокарт.