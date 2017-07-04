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«Вконтакте» разрешила комментарии от имени сообществ
05.07.2017 11:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Социальная сеть «Вконтакте» открыла возможность комментировать от имени сообществ записи на личных страницах и в других группах.
Новшество позволяет администратором сообществ оперативно реагировать на упоминания, решать конфликтные ситуации и общаться с клиентами от имени компании. Ранее для ответа пользователям нужно было использовать личные страницы.
Сообщества и мероприятия могут комментировать все записи на личных страницах пользователей и в других группах в мобильной и полных версиях сайта, а также в приложениях для iOS и Android.
Оставлять комментарии могут открытые и закрытые группы, публичные страницы, а также мероприятия. При этом пользователь может занести сообщество в черный список за некорректное поведение.
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Социальная сеть «Вконтакте» открыла возможность комментировать от имени сообществ записи на...
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