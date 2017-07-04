«Вконтакте» разрешила комментарии от имени сообществ

Социальная сеть «Вконтакте» открыла возможность комментировать от имени сообществ записи на личных страницах и в других группах.

Новшество позволяет администратором сообществ оперативно реагировать на упоминания, решать конфликтные ситуации и общаться с клиентами от имени компании. Ранее для ответа пользователям нужно было использовать личные страницы.





Сообщества и мероприятия могут комментировать все записи на личных страницах пользователей и в других группах в мобильной и полных версиях сайта, а также в приложениях для iOS и Android.

Оставлять комментарии могут открытые и закрытые группы, публичные страницы, а также мероприятия. При этом пользователь может занести сообщество в черный список за некорректное поведение.