Продажи устройств Microsoft Surface недотягивают до прогнозируемых

Компания Pegatron Technology столкнулась с уменьшением заказов на сборку смартфонов и ноутбуков. По данным издания Digitimes, это связано с затишьем перед выпуском смартфонов iPhone следующего поколения и невысоким спросом на устройства Microsoft Surface, продажи которых недотягивают до прогнозируемых.

В семейство Surface входят планшеты Surface Pro, моноблоки Surface Studio, а также ноутбуки Surface Book и Surface Laptop. Модель Surface Laptop дебютировала в прошлом месяце, данные о ее продажах появятся осенью.





Продукция Surface была хорошо воспринята корпоративными заказчиками, но на рынке уже имеется множество подобных изделий с Windows 10, которые стоят дешевле.

Microsoft никогда не сообщает о количестве проданных устройств. Однако в распоряжении аналитиков всегда имеется информация о количестве заказанных и отгруженных изделий, которая позволяет сравнить прогнозы с реалиями.