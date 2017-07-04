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Продажи устройств Microsoft Surface недотягивают до прогнозируемых
05.07.2017 11:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Pegatron Technology столкнулась с уменьшением заказов на сборку смартфонов и ноутбуков. По данным издания Digitimes, это связано с затишьем перед выпуском смартфонов iPhone следующего поколения и невысоким спросом на устройства Microsoft Surface, продажи которых недотягивают до прогнозируемых.
В семейство Surface входят планшеты Surface Pro, моноблоки Surface Studio, а также ноутбуки Surface Book и Surface Laptop. Модель Surface Laptop дебютировала в прошлом месяце, данные о ее продажах появятся осенью.
Продукция Surface была хорошо воспринята корпоративными заказчиками, но на рынке уже имеется множество подобных изделий с Windows 10, которые стоят дешевле.
Microsoft никогда не сообщает о количестве проданных устройств. Однако в распоряжении аналитиков всегда имеется информация о количестве заказанных и отгруженных изделий, которая позволяет сравнить прогнозы с реалиями.
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Компания Pegatron Technology столкнулась с уменьшением заказов на сборку смартфонов и ноутбуков. По данным...
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