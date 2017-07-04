ZenFone 4 Max – недорогой смартфон с большим экраном и двойной камерой

Компания ASUS официально представила смартфон ZenFone 4 Max. Это аппарат среднего уровня с высокой автономностью, стоимость которого составляет 13 990 рублей.

Новинка располагает 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 х 1080 пикселей, двойной 13-мегапиксельной камерой и 8-мегапиксельной дополнительной. Аппарат доступен в модификациях с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 430 и четырехъядерным Snapdragon 425. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, встроенной – 16/32/64 ГБ.





Также гаджет располагает адаптерами Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.1, приемником GPS/ГЛОНАСС, модемом LTE и слотом для карточек microSD. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZenUI, а питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч, которой хватает на 22 часа автономной работы в режиме воспроизведения видео.