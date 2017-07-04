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Samsung выпустит умную колонку с помощником Bixby

05.07.2017 13:19 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung работает над умной колонкой для домашней автоматики. Устройство носит кодовое название Vega и взаимодействует с пользователем посредством голосового помощника Bixby, сообщает издание Wall Street Journal.

Технические характеристики гаджета неизвестны. Однако, скорее всего, в его основу лягут акустические технологии компании Harman, которая недавно была куплена Samsung за $8 миллиардов.

Samsung выпустит умную колонку с помощником Bixby

Колонкам Samsung Vega предстоит конкурировать с умными динамиками Amazon Alexa, Apple HomePod и Google Home. Анонс гаджета может быть приурочен к выходу смартфона Galaxy Note 8.

Помощник Bixby позволяет управлять электроникой с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора. Другие ассистенты ничего подобного не умеют.

 
 
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Компания Samsung работает над умной колонкой для домашней автоматики. Устройство носит кодовое название...

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