Samsung выпустит умную колонку с помощником Bixby

Компания Samsung работает над умной колонкой для домашней автоматики. Устройство носит кодовое название Vega и взаимодействует с пользователем посредством голосового помощника Bixby, сообщает издание Wall Street Journal.

Технические характеристики гаджета неизвестны. Однако, скорее всего, в его основу лягут акустические технологии компании Harman, которая недавно была куплена Samsung за $8 миллиардов.





Колонкам Samsung Vega предстоит конкурировать с умными динамиками Amazon Alexa, Apple HomePod и Google Home. Анонс гаджета может быть приурочен к выходу смартфона Galaxy Note 8.

Помощник Bixby позволяет управлять электроникой с помощью голоса. Например, его можно попросить повернуть фото, проиграть видео или отправить картинку на экран телевизора. Другие ассистенты ничего подобного не умеют.