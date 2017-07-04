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Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 5

05.07.2017 12:50 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Китайские СМИ рассекретили новый народный смартфон Xiaomi Redmi Note 5, официальный анонс которого состоится в ближайшее время.

Аппарат выйдет в двух модификациях. Базовой версии достанется восьмиядерный процессор Snapdragon 630 с графикой 508, старшей – восьмиядерный Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. Также будет деление по объему оперативной и встроенной памяти – 3/4 ГБ и 32/64 ГБ соответственно.

Разрешение 5,5-дюймового экрана составит 1920 x 1080 пикселей. Основная камера порадует 16-мегапиксельным датчиком изображения Sony IMX 234 с диафрагмой f/2.0, а фронтальная камера позволит делать 13-мегапиксельные снимки.

Рассекречены характеристики смартфона Xiaomi Redmi Note 5

Также аппарат получит сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C и аккумуляторную батарею емкостью 3790 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 3.0. Толщина устройства – 7,5 мм.

Базовая версия Xiaomi Redmi Note 5 с 3 ГБ ОЗУ обойдется в $175, а за вариант с 4 ГБ ОЗУ придется отдать минимум $220.

 
 
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Китайские СМИ рассекретили новый народный смартфон Xiaomi Redmi Note 5, официальный анонс которого состоится...

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