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В Сеть попали изображения безрамочного смартфона Nokia

05.07.2017 17:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Производитель смарфонов Nokia — компания HMD Global — еще не подтвердил, что планирует выпустить Nokia 8, а в Сети уже появились изображения его рекламных брошюр. Снимки опубликовало китайское издание CNMO.com.

В Сеть попали изображения безрамочного смартфона Nokia
Изображение: cnmo.com

Судя по изображениям, смартфон получит изогнутый безрамочный дисплей, порт Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Гаджет будет продаваться в четырех цветах — черном, синем, сером и фиолетовом.

На снимках нет кнопки «Домой» и сканера отпечатков пальцев, зато в брошюре упоминается сканер радужки глаза. Эти изображения противоречат предыдущей утечке, где была показана двойная камера в центре задней панели. Здесь фотомодуль расположен слева.

В Сеть попали изображения безрамочного смартфона Nokia
Изображение: cnmo.com

По другим сообщениям инсайдеров, Nokia 8 будет получит новейший процессор Snapdragon 835 от Qualcomm и 5,7-дюймовый AMOLED-дисплей. Ожидается, что новый флагман Nokia анонсируют в конце этого года.

 
 
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Производитель смарфонов Nokia — компания HMD Global — еще не подтвердил, что планирует выпустить Nokia 8, а в Сети уже появились изображения его рекламных брошюр. Снимки...

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