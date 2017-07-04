В Сеть попали изображения безрамочного смартфона Nokia

Производитель смарфонов Nokia — компания HMD Global — еще не подтвердил, что планирует выпустить Nokia 8, а в Сети уже появились изображения его рекламных брошюр. Снимки опубликовало китайское издание CNMO.com .

Изображение: cnmo.com

Судя по изображениям, смартфон получит изогнутый безрамочный дисплей, порт Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Гаджет будет продаваться в четырех цветах — черном, синем, сером и фиолетовом.

На снимках нет кнопки «Домой» и сканера отпечатков пальцев, зато в брошюре упоминается сканер радужки глаза. Эти изображения противоречат предыдущей утечке, где была показана двойная камера в центре задней панели. Здесь фотомодуль расположен слева.

Изображение: cnmo.com

По другим сообщениям инсайдеров, Nokia 8 будет получит новейший процессор Snapdragon 835 от Qualcomm и 5,7-дюймовый AMOLED-дисплей. Ожидается, что новый флагман Nokia анонсируют в конце этого года.