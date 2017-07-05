Покупаем с умом: помогаем с выбором холодильника

Холодильник — незаменимая вещь на кухне. Ведь для готовки существует много приспособлений, а вот для хранения продуктов альтернативы нет. В новом выпуске проекта « Покупаем с умом » TUT.BY и онлайн-гипермаркета 21vek.by рассказывают о тонкостях выбора этого устройства.

Встраиваемые или отдельно стоящие

Практически все модели холодильников можно подразделить на несколько категорий.





По типу установки различают отдельно стоящие и встраиваемые аппараты.

Отдельно стоящие модели — это классические холодильники с одной или несколькими камерами, выполненные в цельном корпусе с законченным оформлением. Их главный плюс — простота установки и перемещения по кухне.





При этом важно помнить: если в холодильнике радиатор расположен на задней стенке, его нельзя задвигать в тесные ниши. Это будут мешать циркуляции воздуха. Во многих современных моделях радиатор находится в боковых стенках. Такое расположение позволяет ставить холодильники вплотную к стенам.

Холодильник также необходимо правильно установить. Он не должен плотно прилегать к другой бытовой технике. Иначе при работе устройство будет шуметь и вибрировать (приемлемый уровень шума — 40 дБ и ниже). Также не рекомендуется ставить холодильник на пол с подогревом. Это может уменьшить срок службы аппарата.

Основное отличие встраиваемых холодильников от отдельно стоящих кроется в дизайне. Как правило, встраиваемые модели «прячутся» в кухонных шкафах и поставляются без внешнего корпуса. Вместо него используются декоративные панели, которые подбираются исходя из интерьера кухни.

Кроме того, встраиваемые холодильники благодаря декоративным панелям обладают лучшей звуко- и теплоизоляцией. С точки зрения внутреннего устройства и поддерживаемых функций разницы между встраиваемыми и отдельно стоящими аппаратами нет.

Тип управления

Современные бытовые холодильники имеют либо механическое, либо электронное управление. При этом последнее может быть реализовано через светодиодные, цифровые или жидкокристаллические индикаторы.

Механическое управление представляет собой регулятор релейного типа, установленный внутри холодильной камеры или на внешней панели прибора. При таком управлении регулируется не температура, а температурный режим (1, 2…9) или степень охлаждения (minimum, medium, maximum). Основное преимущество холодильников на «механике» — более низкая стоимость в сравнении с электронными, которые позволяют устанавливать точную температуру в камерах или температурные диапазоны. При этом вы видите, какую температуру либо рабочий режим будет поддерживать холодильник.

Расположение морозильной камеры

Холодильники также различают по расположению морозильной камеры.





В однокамерных моделях морозильное отделение находится в верхней части холодильника и имеет небольшой объем (подробнее об этом — немного позднее). Как правило, у этого отделения также есть собственная дверца. Но сам бокс с морозильником обычно скрывается за одной общей дверью с холодильным отделением.

Двухкамерные холодильники состоят из отдельных, независимых друг от друга холодильных и морозильных камер. В нашей стране наибольшей популярностью пользуются модели с морозилками, расположенными под холодильным отделением. В процессе эксплуатации не нужно наклоняться за продуктами ведь холодильная камера, которой мы чаще пользуемся, расположена на удобном уровне.





Можно найти варианты и с другим расположением морозильной камеры: например, сверху от основной части холодильника.

Также существуют распашные двухдверные или даже четырехдверные холодильники формата Side-by-Side, или S’B’S. В них морозильное отделение располагается в левом отделении, холодильное — в правом. Главное преимущество таких холодильников — увеличенный внутренний объем, что может быть интересно большим семьям или тем, кто часто принимает гостей. Еще одно преимущество холодильника S’B’S — стеклянные полки в морозильной камере. Так, в нем можно замораживать продукты в различной таре и наиболее полно использовать весь объем камеры.

В Side-by-Side устройствах смешиваются запахи из обеих камер. И некоторые производители выпускают такие холодильники с Twin cooling system, которая использует раздельное вентилирование и охлаждение камер. В итоге холодильник экономно потребляет энергию, в нем не смешиваются запахи, повышается уровень влажности, а температура после открывания двери быстрее восстанавливается.

Некоторые модели холодильников серии S’B’S имеют различные дополнительные опции: диспенсер для воды, ледогенератор, ЖК-телевизор и даже третью камеру — винный шкаф.





Среди более нетипичных вариантов выделим холодильники типа «французская дверь» (french door). В них холодильное отделение располагается в верхней части устройства и открывается двумя распашными дверцами. Морозильник находится снизу и выполнен в виде небольших выдвижных ящиков.





От высоты расположения объем морозильной камеры двухкамерных моделей практически не меняется. Этот параметр больше зависит от ширины и глубины конкретного холодильника.

Размеры и класс энергопотребления





При выборе холодильника необходимо определиться с его габаритами. Пропорционально размеру модели будет меняться его внутренний объем. Не менее важный параметр — класс энергопотребления. Самые экономичные варианты — модели класса «А» и выше. Соответственно, экономичнее всего — А+++.

Среди двухкамерных холодильников «европейского» типа популярны аппараты стандартной ширины и глубины (60 на 60 см) с высотой около 190−210 см. Морозильное отделение в них обычно располагается ниже холодильной камеры. Общий объем — порядка 300−350 литров. Этого вполне достаточно для семьи из нескольких человек.





Однокамерные холодильники в высоту редко превышают 130 см. Подобные модели без морозильной камеры еще ниже — около 90 см. Глубина и ширина таких аппаратов варьируется в пределах 50−60 см, общий объем — 80−200 литров.

Самые миниатюрные модели таких холодильников предлагают полезный объем около 90 литров. Они обычно используются для хранения овощей, фруктов и напитков. Такие аппараты часто устанавливаются в офисах или гостиничных номерах.





Холодильники типа Side-by-Side по высоте и глубине, как правило, не отличаются от двухкамерных моделей, а в ширину могут достигать даже 120 см. Общий объем подобных устройств составляет примерно 600−700 литров.

Такие холодильники нужны большим семьям (состоящим из пяти и более человек), а также — в профессиональных целях. Например, в ресторанах, кафе и других предприятиях общественного питания.

Дополнительные возможности

Начнем с рабочих режимов, которых существует четыре: «Отпуск» («Eco Friendly», «Vacation», «Holliday»), «Быстрое охлаждение» и «Быстрая заморозка», Ice Party.

«Отпуск» дает возможность перевести прибор в экономичный режим, при котором поддерживаются средние температуры: 6−15°С в холодильной и -16°С в морозильной камере. Это позволяет экономить до 35% электроэнергии, потребляемой прибором. В моделях с функцией «Eco Friendly» при активации данного режима будет возможность регулировать температуру в морозильной камере, что позволит сохранить продукты глубокой заморозки.

«Быстрое охлаждение» и «Быстрая заморозка» быстро охлаждают либо, соответственно, замораживают большое количество продуктов при загрузке камер. В большинстве моделей, где есть данный режим, он отключается автоматически через 3−12 часов — зависит от производителя. Данные режимы включают за несколько часов до загрузки продуктов.

«Ice Party» — режим интенсивного охлаждения напитков. Снижение температуры выполняется в течение 15 минут в морозильной камере и завершается подачей звукового сигнала. Опция дает возможность охладить напитки до оптимальной температуры.

Одна из самых полезных функций современных холодильников — No Frost.

Ее суть в охлаждении воздуха, который через вентиляторы подается в камеру. Влажность при этом снижается при помощи специального испарителя. Кроме того, холодильник с No Frost не нужно регулярно размораживать.





Единственный минус — сухой воздух, из-за которого еда быстро высыхает. Поэтому хранить ее в таких холодильниках рекомендуется в герметичных пластиковых упаковках.

Разница в цене между моделями с No Frost и без него в среднем составляет 100−130 рублей.

В некоторых моделях холодильников также есть специальные «зоны свежести». В них поддерживается оптимальная температура для качественного хранения различных продуктов. Выглядит «зона свежести» как изолированный контейнер, в котором поддерживается температура примерно на 2−3ºС ниже, чем в остальном холодильнике. Этот уровень близок к 0°С: он держится от -1°С до +3°С в зависимости от модели и производителя. При такой температуре дольше сохраняются такие продукты как мясо, рыба, птица, молочные продукты (до 5−7 дней).





Бывает два вида таких зон. Например, для охлажденного мяса или рыбы нужна температура в -1−0°С, а уровень влажность — 50−60%. Это зона сухой свежести. Для хранения овощей лучше подходит температура в пределах 0−2°С с уровнем влажности около 90−95%. Это зона влажной свежести.

Контроль влажности в этих зонах ведется механически, то есть открытием специальных заслонок, или с помощью электроники.

Также существует «нулевая зона», которая также представляет собой контейнер. Он имеет собственный испаритель и регулируемый термостат. «Нулевая зона», по сути, холодильник в холодильнике: в зависимости от модели и производителя ее можно использовать для разморозки (3°С), мягкой заморозки (-5°С), интенсивного охлаждения продуктов (от -1 до 3°С), как «зону свежести» (0°С). Основное назначение «нулевой зоны» заключается в хранении охлажденных продуктов до двух недель.

«Зона повышенной влажности» присутствует во всех холодильниках. Это контейнеры для хранения овощей и фруктов. Их особой чертой является уровень влажности — более высокий, чем в холодильной камере. Эффект достигается изолированием ящиков от основной камеры и присутствию в них свежих овощей, благодаря которым уровень влажности и повышается до 85%. Как следствие, температура в контейнере на 2−3ºС ниже, чем в холодильной камере.

Компрессор: инверторный или линейный

Самые технически продвинутые холодильники оснащаются инверторными компрессорами — внутренними деталями, перекачивающими пары хладагента в морозильную и холодильную камеры.

Благодаря специальному преобразователю тока они работают постоянно, но с разной мощностью. Это позволяет точнее устанавливать нужную температуру. Обычные линейные компрессоры работают «рывками», все время то включаясь на полную мощность, то останавливаясь.

Из-за этого линейные компрессоры могут достаточно быстро изнашиваться. А вот инверторные «моторы» этому не подвержены, потребляют меньше энергии и почти не шумят.





Разница в цене между холодильниками с инверторными и обычными компрессорами в среднем составляет около 100 рублей.

Сколько компрессоров бывает в холодильниках

Большинство холодильников оснащаются одним компрессором. Обычно его вполне хватает для стабильной работы.

Кроме того, в современных моделях есть возможность на время оставить работать только морозилку, а холодильное отделение перевести в экономичный режим «Отпуск». При активации этого режима расход энергии значительно снижается. Некоторые аппараты и вовсе позволяют полностью выключить холодильное отделение.





В продаже также есть холодильники с двумя компрессорами. В них холодильные и морозильные отделения полностью независимы друг от друга и работают от собственных компрессоров. Это позволяет быстрее охлаждать продукты, затрачивая меньше энергии, и эффективнее сохранять температуру в каждой из камер.

Разница в стоимости между моделями с одним и двумя компрессорами при схожих характеристиках составляет от 150 рублей и выше.

Резюме

Встраиваемый или отдельно стоящей холодильник стоит выбирать исходя из количества свободного пространства, ведь встраиваемые аппараты часто более компактные. В целом это лишь дело вашего вкуса и личных предпочтений в дизайне интерьера кухни.

Холодильники различаются по количеству камер и расположению морозильного отделения. Наибольшей популярностью пользуются двухкамерные «европейские» модели с общим объемом на уровне 300−350 литров. Морозильник в таких устройствах, как правило, располагается под основным холодильным отделением.

В большинстве холодильников установлен один компрессор, которого вполне хватает для обеспечения правильной работы морозильной и холодильной камер. В более дорогих моделях иногда устанавливается несколько компрессоров, благодаря которым получается быстрее охлаждать продукты и эффективнее сохранять температуру в каждой из камер.

Более технически продвинутые холодильники также оснащаются инверторными компрессорами, которые практически не шумят и достаточно редко выходят из строя. Правда, и стоимость холодильников с инверторным управлением мощностью выше, чем обычных моделей с линейными компрессорами.

Также желательно, чтобы холодильник был оборудован системой No Frost. Это позволяет не только отказаться от обязательного размораживания устройства, но и лучше сохраняет продукты.