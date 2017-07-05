Нью-Йорк днем и ночью. Что мы увидели на улицах огромного мегаполиса

Нью-Йорк — один из тех городов, где есть своя душа и атмосфера. Это место с тысячей лиц, языков и запахов — метро, проходящего прямо под дорогами, уличной еды, марихуаны и дорогой косметики. Это город, с которого мы начинали наше большое путешествие и который запомнили на всю жизнь. TUT.BY совместно с « Корона Техно » продолжает цикл публикаций из США. Сегодня — наш небольшой фотоотчет из «Большого яблока».

В Нью-Йорке — удивительное сочетание новой и старой архитектуры, находящихся в полной гармонии с огромными рекламными вывесками. Здесь большое количество «фриков», а на самом деле людей, которые просто хотят быть сами собой и выглядеть так, как посчитают нужным.

Тут утренние пробежки соседствует с фастфудом, высокий стиль с бомжами, а такси и дорогие машины — с морем пешеходов. Смотрите, каким увидел город фотограф Дмитрий Брушко.



На Таймс-сквер в центре города жизнь не замирает ни днем, ни ночью.



Так выглядел центр Нью-Йорка 5 мая в 11 часов вечера. Посмотрите, сколько людей, несмотря на дождь и холод.



Нью-Йорк просыпается. Даже в субботу в 7 часов утра на улице много бегающих людей.



Центральный парк. Многие берут на пробежку маленьких детей и домашних питомцев. Отсюда у нас будет отдельный репортаж.



Фургон с мороженым рядом с входом в метро.







Мы встречали много людей, перекусывающих на ходу. К их услугам огромное количество небольших кафе и фургончиков с едой.















А это Таймс-сквер в разгаре дня. Здесь часто используют яркие костюмы, чтобы привлечь внимание к какому-нибудь мероприятию или акции. Однажды мы даже встретили «куст марихуаны», ратующий за свою легализацию.



На крупных улицах город постоянно хочется сравнить с муравейником. Интересная деталь: даже если вы кого-то сами случайно задели плечом, вам почти наверняка скажут "извините" и улыбнутся.



Вид на центр города (Манхэттен) со стороны Бруклина. Кадр был сделан в наш последний вечер в Нью-Йорке.



Навигация в центре Нью-Йорка, благодаря нумерации параллельных улиц и авеню, на самом деле очень простая. Но с непривычки без навигатора не обойтись.



Еще немного утреннего Нью-Йорка (дело было в субботу примерно в 7 часов). Ездят в такое время, в основном, только такси.



Полицейский участок в самом центре города. Рядом — узенький спуск в метро (довольно непривычный для нас). Метро здесь называется Subway (подземка), хотя больше трети всех путей находится над землей. Как, например, на Брайтон-Бич, о котором мы уже написали .







Фото сделано на Samsung Galaxy S8.



Так выглядят практически все уличные фургончики с едой. Здесь можно купить хот-доги, пончики, чай, кофе и газировку. Стоимость еды может значительно различаться в зависимости от района.



Такси — самый популярный автомобиль в большом городе. Вы же уже прочитали наш материал про нью-йоркского таксиста ?





Несмотря на то, что в Нью-Йорке мы провели всего пару дней, он навсегда останется в нашем сердце. Это город огромных небоскребов, утопающих в облаках, город яркой рекламы, толп туристов, острых запахов, бесконечных забегаловок и фургонов с едой, город, где в метро устраиваются настоящие концерты и бегают крысы, город, который взорвет ваши эмоции.

Нам очень не хватило побыть еще хотя бы несколько дней в этом мегаполисе. Но тогда впереди у нас еще был большой путь — к другому побережью на машине!





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