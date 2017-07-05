Представлено самое тонкое зарядное устройство в мире

Производитель аксессуаров для мобильных устройств Kado представил «самое тонкое зарядное устройство в мире». Его толщина — всего 5 мм.

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Такая толщина достигается, в том числе, за счет складывающихся вилок и скручивающегося по периметру USB-кабеля. Последний, кстати, можно отсоединить и использовать для синхронизации гаджетов с компьютером.

Устройство с выходом 2,1 А поддерживает технологию быстрой зарядки и может комплектоваться microUSB, USB Type-C или Lightning-кабелями. Сам гаджет может быть черного, белого или золотистого цвета.









Стоимость устройства на Kickstarter составляет 39 долларов. Первые покупатели смогут получить его в декабре 2017 года.