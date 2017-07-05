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Представлено самое тонкое зарядное устройство в мире
06.07.2017 10:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Производитель аксессуаров для мобильных устройств Kado
Устройство с выходом 2,1 А поддерживает технологию быстрой зарядки и может комплектоваться microUSB, USB Type-C или Lightning-кабелями. Сам гаджет может быть черного, белого или золотистого цвета.
Стоимость устройства на Kickstarter составляет 39 долларов. Первые покупатели смогут получить его в декабре 2017 года.
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Производитель аксессуаров для мобильных устройств Kado представил «самое тонкое зарядное устройство в мире». Его толщина — всего 5 мм.
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