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Представлено самое тонкое зарядное устройство в мире

06.07.2017 10:46 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Производитель аксессуаров для мобильных устройств Kado представил «самое тонкое зарядное устройство в мире». Его толщина — всего 5 мм.

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Такая толщина достигается, в том числе, за счет складывающихся вилок и скручивающегося по периметру USB-кабеля. Последний, кстати, можно отсоединить и использовать для синхронизации гаджетов с компьютером.

Устройство с выходом 2,1 А поддерживает технологию быстрой зарядки и может комплектоваться microUSB, USB Type-C или Lightning-кабелями. Сам гаджет может быть черного, белого или золотистого цвета.

Представлено самое тонкое зарядное устройство в мире

Представлено самое тонкое зарядное устройство в мире

Стоимость устройства на Kickstarter составляет 39 долларов. Первые покупатели смогут получить его в декабре 2017 года.

 
 
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Производитель аксессуаров для мобильных устройств Kado представил «самое тонкое зарядное устройство в мире». Его толщина — всего 5 мм.

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