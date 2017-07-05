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Спутники показали рождение мега-айсберга размером у берегов Антарктиды
06.07.2017 11:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Спутниковые снимки с зондов Европейского космического агентства показывают, что ледник Ларсена почти полностью откололся от материка и в ближайшие недели он превратится в гигантский айсберг,
Ученые просчитали, что высота надводной части айсберга будет составлять 190 метров, подводной — 210 метров, и он будет содержать в себе примерно 1155 кубических километров льда.
Так называемый ледник Ларсена на восточном побережье полуострова Антарктический начал распадаться еще в 1995 году,
Эта трещина продолжила свой стремительный рост в этом году, достигнув длины в 200 километров к июлю 2017 года. Сейчас ледник Ларсен С «держится» за ледовый массив Антарктики при помощи узкой полоски льда толщиной всего в пять километров.
Когда трещина дойдет до вод мирового океана, ледник превратится в гигантский айсберг, чья площадь составит около 6500 квадратных километров, что сопоставимо с площадью Эстонии или Московской области. Это сделает его самой большой задокументированной структурой подобного рода в истории человечества.
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Спутниковые снимки с зондов Европейского космического агентства показывают, что ледник Ларсена почти полностью откололся от материка и в ближайшие недели...
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