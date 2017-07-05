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Фотография чехла Galaxy Note 8 подтверждает наличие дактилоскопа и двойной камеры

06.07.2017 09:43 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8 не получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Об этом свидетельствует фотография чехла для устройства, опубликованная в китайской соцсети Weibo.

Снимок подтверждает прямоугольный дизайн устройства, а также наличие камеры с двумя объективами и дактилоскопа на тыльной стороне. По слухам, Samsung отказалась от интеграции сканера отпечатков пальцев из-за проблем с яркостью в области его размещения. Технология может быть исправлена к выходу Galaxy S9.

Фотография чехла Galaxy Note 8 подтверждает наличие дактилоскопа и двойной камеры

Galaxy Note 8 приписывают симметрично изогнутый «безграничный» экран с диагональю 6,3 дюйма. В качестве аппаратной основы выступит Qualcomm Snapdragon 835 или Exynos 8895. Объем оперативной памяти составит 6 ГБ, встроенной – 256 ГБ. Основная камера будет представлена 12-мегапиксельным широкоугольным объективом и 13-мегапиксельным теле-модулем с трехкратным оптическим зумом.

Официальный анонс Galaxy Note 8 ожидается 26 августа. Стоимость устройства может превышать $1000.

 
 
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Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 8 не получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Об...

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