Обзор нового 10,5-дюймового iPad Pro: отличный планшет, но всё еще не ноутбук

Месяц назад Apple представила новый iPad Pro с 10,5-дюймовым экраном . Новинка получила самое мощное «железо», но главные нововведения кроются в особенностях работы устройства на операционной системе iOS 11. По заверению производителя, она превращает планшет в полноценный ноутбук.





Официальный релиз iOS 11 состоится только осенью, но сегодня можно установить публичную бета-версию этой системы, что мы и сделали.

Получилось ли Apple превратить свой новый 10,5-дюймовый планшет из устройства для просмотра видео и серфинга в интернете в полноценную рабочую станцию, читайте в обзоре 42.TUT.BY.

Один из самых красивых планшетов в мире

С точки зрения дизайна и качества сборки 10,5-дюймовый iPad можно назвать эталоном качества для других устройств. За семь лет, прошедших с презентации первого iPad, Apple сумела довести внешний вид своих планшетов до совершенства.











Новинка заключена в тонкий (6,1 мм) металлический корпус, который почти не собирает следы от пальцев. Держать планшет в руках при этом очень удобно. Благодаря скругленным торцам грани корпуса не впиваются в ладонь.

В аппарате установлено сразу четыре динамика. Звучат они просто превосходно — хватает как высоких, так и низких частот. Максимального уровня громкости достаточно, чтобы слушать музыку даже в шумном помещении (если вы вдруг захотите так сделать). Впрочем, примерно такое же качество звучания выдают и другие планшеты из Pro-серии.





Проблем со звуком в наушниках ожидаемо нет. Важно, что для их подключения используется «классический» 3,5-мм разъем в верхней части устройства.

На лицевой стороне расположилась механическая клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев Touch ID второго поколения. Такой же датчик уже несколько лет устанавливается в топовых смартфонах компании. К качеству работы сенсора вопросов нет — разблокировка происходит за считаные доли секунды.





На левом торце планшета находится Smart Connector для подключения чехла-клавиатуры. Обновление также коснулось основного модуля камеры на тыльной стороне аппарата. Он перекочевал с iPhone 7 (подробнее о качестве снимков немного позднее).

Иных конструктивных отличий 10,5-дюймового iPad от других планшетов из Pro-линейки производителя нам заметить не удалось.

Прекрасный дисплей

Экран — одна из самых сильных сторон устройства. Кроме новой диагонали в 10,5 дюйма (раньше планшетов с таким размером экрана в модельном ряду компании не было) дисплей получил поддержу технологии обновления с частотой в 120 Гц (стандартная частота развертки большинства дисплеев — 60 Гц).



iPad Pro 10.5 в сравнении с 9,7-дюймовой моделью.

Благодаря этому при пролистывании рабочих столов, серфинге в интернете или прокручивании ленты новостей в социальных сетях создается ощущение очень высокой плавности движения картинки. Разница с обычными дисплеями заметна невооруженным глазом.

Но этот режим работает не всегда. Например, при просмотре видео частота снижается, чтобы сэкономить процент заряда батареи.

Сам дисплей построен по технологии IPS и обладает разрешением в 2224 на 1668 точек. Плотность пикселей осталась прежней — 264 ppi. По современным меркам это не самый высокий показатель. Впрочем, при обычном использовании заметить отдельные пиксели можно, лишь специально задавшись такой целью.

Компания также заявляет, что экран новинки поддерживает повышенный цветовой охват P3 (позволяет точнее передавать оттенки зеленого и красного). На деле ощутимой разницы с тем же iPad Pro 9.7 нет. В обоих случаях цвета выглядят естественно, завалов в другие оттенки при наклоне нет.

Важно, что даже при попадании на панель прямых солнечных лучей информация остается отлично различимой. На минимальных значениях яркости в темном помещении планшетом также вполне комфортно пользоваться.



Снизу - 10,5-дюймовая модель, сверху - старая 9,7-дюймовая.

Также отметим очень узкие рамки вокруг дисплея. В сравнении с прошлогодним 9,7-дюймовым iPad Pro визуально они стали практически вдвое тоньше. При этом физические размеры планшета лишь незначительно превышают размеры модели с экраном в 9,7 дюйма.

Ложных срабатываний из-за узких рамок не происходит. Планшет понимает, когда пользователь держит его большими пальцами и не допускает случайного запуска какого-либо приложения.

Самый мощный мобильный гаджет в мире

На сегодняшний день iPad Pro 10.5 — самое мощное мобильное устройство в мире. В популярном синтетическом тесте производительности AnTuTu устройство набирает около 220 тысяч баллов! Для сравнения: прошлогодний 9,7-дюймовый iPad Pro набирает порядка 160 тысяч очков, и это очень много.





Разумеется, с таким заделом по мощности на планшете запускаются любые ресурсоемкие приложения. С играми ситуация обстоит не хуже — все новинки и хиты (например, Real Racing 3) идут с максимальными настройками графики со стабильным fps.





Достичь таких результатов позволил 6-ядерный процессор Apple A10X Fusion в связке с 4 ГБ оперативной памяти и 12-ядерной графикой PowerVR. Более подробные технические характеристики смотрите в таблице ниже.

Дисплей 10,5 дюймов, IPS, 1668×2224 пикселей Процессор Apple A10X Fusion, 6 ядер Оперативная память 4 ГБ Постоянная память 64/256/512 ГБ Фронтальная камера 7 Мп, f/2.2 Основная камера 12 Мп, f/1.8 Аккумулятор 30,4 Вт/ч, до 10 часов работы Габариты, вес 250,6×174,1×6,1 мм, 469 г (Wi-Fi) / 477 г (LTE)

Даже при максимальных нагрузках (например, в играх) уровень нагрева гаджета остается в приемлемых рамках. Устройство становится теплым лишь в верхней части корпуса в районе камеры, но назвать это критичным нельзя.

Режим «компьютера» с новыми функциями iOS 11

Официальный релиз iOS 11 состоится лишь в сентябре. Но уже сегодня на любой из поддерживаемых гаджетов можно установить бета-версию этой операционной системы.





Важно! Мы не советуем устанавливать подобные «сырые» сборки на основные устройства, которыми вы пользуетесь каждый день. На ранних этапах тестирования в системе может встречаться множество багов (например, более быстрый разряд аккумулятора).

Такие сборки предназначены для разработчиков, чтобы те сумели адаптировать свои приложения к публичному выходу новой версии операционки, и для энтузиастов (вроде нас).

В ходе презентации WWDC 2017 создалось ощущение , что производитель решил максимально приблизить свою мобильную ОС к полноценной десктопной macOS.

Фото с док-панелью

Например, в iOS 11 появилась новая Dock-панель, которая вмещает до тринадцати иконок приложений — в предыдущих версиях системы их было максимум шесть. Кроме того, эту панель можно вызвать из любого приложения свайпом по экрану снизу вверх.

Это нужно, чтобы на одном экране было удобнее работать сразу с несколькими приложениями. Например, при наборе текста в «Заметках» можно быстро вызвать браузер и поместить его в небольшом окошке в правой части дисплея. В таком режиме приложение выглядит, как будто запущенно на iPhone.





При желании тот же браузер можно развернуть на половину экрана в режиме Split View. Правда, пока эта функция (не путать c описанным выше режимом запуска поверх основного приложения, в нем отображаются сторонние программы) в основном работает только со встроенными приложениями Apple.

Еще одним важным нововведением стала функция drag and drop, позволяющая переносить файлы из одного приложения в другое. Например, при открытии текстового редактора (тех же «Заметок») вместе с приложением «Фото» обычным перетаскиванием можно быстро поместить нужную фотографию в редактируемый файл.

Это также работает с текстом. Раньше для переноса нужного абзаца сначала пришлось бы скопировать его в одной программе, после открыть второе приложение и лишь после этого вставить выделенный отрывок текста. Теперь на это действие затрачивается куда меньше времени и усилий.





При вызове панели многозадачности в отдельной «плитке» сохраняется связка из двух ранее запущенных приложений. Это стало возможным благодаря увеличенному объему оперативной памяти, и на поверку оказалось очень удобным.

Сама панель многозадачности также полностью переработана. В ее правой части находится зона с быстрыми настройками (переключателями Wi-Fi, громкости, яркости экрана и др.), в левой — список ранее запущенных программ. Снизу также всегда отображается Dock-панель с избранными приложениями.

Поначалу подобное расположение элементов (особенно при переходе с более простой iOS 10) кажется как минимум непривычным. Но уже через несколько часов работы с системой к новому интерфейсу привыкаешь, и переходить на прежнюю версию совершенно не хочется.

«Обычное» время автономной работы

С момента презентации первой модели iPad заявленное время автономной работы всех планшетов Apple не менялось и составляет 10 часов в режиме серфинга в Сети и просмотра видео.

Новая 10,5-дюймовая модель не стала исключением и в смешанном режиме работы (с просмотром потоковых видеофайлов, браузинге через Wi-Fi и около часа игр) вполне может проработать два-три дня от одного полного заряда аккумулятора. Для портативного и при этом очень мощного устройства — отличный результат!

Из минусов выделим лишь отсутствие технологии ускоренной зарядки. От комплектного адаптера питания планшет заряжается несколько часов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Камеры, как в iPhone 7

В новом 10,5-дюймовом iPad используются точно такие же камеры, как и в текущем флагманском смартфоне компании Apple — iPhone 7. Качество снимков находится на очень высоком уровне — 12-мегапиксельный основной фотомодуль с диафрагмой f/1.8 позволяет делать достаточно детализированные снимки как в дневное, так и вечернее время суток.

Впрочем, прошлогодний iPad Pro 9.7 с камерой разрешением в 12 Мп и диафрагмой f/2.2 справляется ненамного хуже. Сравните сами (в паре первый снимок сделан на iPad Pro 10.5).







































































Проблем с фотографиями с фронтальной 7-мегапиксельной камеры у планшета также нет. По качеству снимки явно получаются ощутимо выше среднего.





Выводы

iPad Pro 10.5 — один из самых лучших планшетов на рынке. У него прекрасный дисплей, мощная аудиосистема и самая производительная «начинка», которая позволит запускать на устройстве все игры и другие ресурсоемкие приложения как минимум в течение нескольких ближайших лет.

Но в ходе презентации новинки и операционной системы iOS 11 представители Apple позиционировали аппарат в качестве полноценной замены ноутбуку, которая позволит полностью отказаться от использования «взрослых» компьютеров.

На наш взгляд, сделать это пока не удалось. Даже с учетом изменений в операционной системе, которые значительно улучшили процесс взаимодействия с планшетом и привнесли немало функций десктопных компьютеров, использовать iPad Pro 10.5 в качестве единственной рабочей станции довольно сложно.





Кроме того, для работы в подобном «рабочем» режиме придется докупить перо Apple Pencil и съемную чехол-клавиатуру. Общая стоимость приобретения такого набора (даже если выбрать самую младшую модификацию планшета) превысит 2000 рублей.

За эту сумму можно подобрать куда более производительный ультрабук, который по габаритам практически не будет отличаться от iPad Pro на 10,5 дюйма.

А для просмотра видео или серфинга в Сети с запасом хватит более простых моделей планшетов компании из Купертино.

Хорошим выбором станет, например, iPad 2017 (читайте наш обзор ). К тому же он стоит практически вдвое меньше модели на 10,5 дюйма (соответственно 800−870 рублей против 1600—1700 рублей). Лучшие предложения в Беларуси по новому планшету, а также его альтернативам смотрите в таблице ниже.