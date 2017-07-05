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Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры
06.07.2017 14:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
С 29 июня по 1 июля около двухсот школьников посетили минские ИТ-компании, специализирующиеся на разработке игр. Дети смогли пообщаться со специалистами игровой индустрии, а также попробовали себя в роли гейм-дизайнеров.
В ИТ-каникулах приняли участие компании VizorGames, VironIT, Gameloft Minsk и минский центр разработки СООО «Гейм Стрим». Организатором выступила ассоциация «Образование для будущего». Все мероприятия были абсолютно бесплатными.
Полный фотоотчет с ИТ-каникул можно посмотреть
ИТ-каникулы повторятся осенью, оставить заявку можно
Узнать о новых похожих событиях можно на страницах ассоциации «Образование для будущего» в
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С 29 июня по 1 июля около двухсот школьников посетили минские ИТ-компании, специализирующиеся на разработке игр. Дети смогли пообщаться со специалистами игровой...
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