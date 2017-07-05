Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры

С 29 июня по 1 июля около двухсот школьников посетили минские ИТ-компании, специализирующиеся на разработке игр. Дети смогли пообщаться со специалистами игровой индустрии, а также попробовали себя в роли гейм-дизайнеров.





В ИТ-каникулах приняли участие компании VizorGames, VironIT, Gameloft Minsk и минский центр разработки СООО «Гейм Стрим». Организатором выступила ассоциация «Образование для будущего». Все мероприятия были абсолютно бесплатными.



На экскурсии в офисе VizorGames



На экскурсии в компании VironIT



На экскурсии в компании VironIT



Специалисты из Gameloft Minsk: Кристина Заварыкина, Игорь Воронецкий, Евгений Брилев и Андрей Шапарь



Андрей Ланкин, IT Outsourcing Vendor Manager Wargaming



Алена Баранова, Иван Воронов и Дмитрий Минский пообщались с участниками ИТ-каникул



Андрей Ланкин с участниками ИТ-каникул

Полный фотоотчет с ИТ-каникул можно посмотреть здесь , а видеоотчет — здесь .

ИТ-каникулы повторятся осенью, оставить заявку можно по ссылке . Вы можете предложить свою тему для следующих ИТ-каникул или выбрать компанию, чтобы попасть в нее на экскурсию.

Узнать о новых похожих событиях можно на страницах ассоциации «Образование для будущего» в Facebook или ВКонтакте .