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Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры

06.07.2017 14:35 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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С 29 июня по 1 июля около двухсот школьников посетили минские ИТ-компании, специализирующиеся на разработке игр. Дети смогли пообщаться со специалистами игровой индустрии, а также попробовали себя в роли гейм-дизайнеров.

Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры

В ИТ-каникулах приняли участие компании VizorGames, VironIT, Gameloft Minsk и минский центр разработки СООО «Гейм Стрим». Организатором выступила ассоциация «Образование для будущего». Все мероприятия были абсолютно бесплатными.

Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры
На экскурсии в офисе VizorGames
Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры
На экскурсии в компании VironIT
Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры
На экскурсии в компании VironIT
Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры
Специалисты из Gameloft Minsk: Кристина Заварыкина, Игорь Воронецкий, Евгений Брилев и Андрей Шапарь
Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры
Андрей Ланкин, IT Outsourcing Vendor Manager Wargaming
Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры
Алена Баранова, Иван Воронов и Дмитрий Минский пообщались с участниками ИТ-каникул
Как белорусских школьников учили делать компьютерные игры
Андрей Ланкин с участниками ИТ-каникул

Полный фотоотчет с ИТ-каникул можно посмотреть здесь, а видеоотчет — здесь.

ИТ-каникулы повторятся осенью, оставить заявку можно по ссылке. Вы можете предложить свою тему для следующих ИТ-каникул или выбрать компанию, чтобы попасть в нее на экскурсию.

Узнать о новых похожих событиях можно на страницах ассоциации «Образование для будущего» в Facebook или ВКонтакте.

 
 
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С 29 июня по 1 июля около двухсот школьников посетили минские ИТ-компании, специализирующиеся на разработке игр. Дети смогли пообщаться со специалистами игровой...

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