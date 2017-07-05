В Overwatch скоро появится «Кулак Смерти»

В Overwatch скоро появится еще один новый герой. Речь идет о персонаже по прозвищу «Кулак Смерти». Информация об этом опубликована на сайте игры, сообщает InGame.

В заметке говорится, что агенты организации «Коготь» спланировали и реализовали нападение на тюрьму особо строгого режима для самых опасных преступников мира, чтобы вызволить одного из заключенных — Аканде Огундиму, также известного под псевдонимом «Кулак Смерти».





После побега Огундиму удалось скрыться от преследования, и чрез некоторое время он объявился в Нумбани, где вступил в бой с роботами новой серии OR15, охранявшими один из терминалов международного аэропорта Адавэ, и вернул себе знаменитую перчатку — «Кулак Смерти», которая способна «снести целый дом».

Официальный анонс нового персонажа может состояться в ближайшие дни.