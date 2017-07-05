ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Overwatch скоро появится «Кулак Смерти»

06.07.2017 10:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

В Overwatch скоро появится еще один новый герой. Речь идет о персонаже по прозвищу «Кулак Смерти». Информация об этом опубликована на сайте игры, сообщает InGame.

В заметке говорится, что агенты организации «Коготь» спланировали и реализовали нападение на тюрьму особо строгого режима для самых опасных преступников мира, чтобы вызволить одного из заключенных — Аканде Огундиму, также известного под псевдонимом «Кулак Смерти».

В Overwatch скоро появится «Кулак Смерти»

После побега Огундиму удалось скрыться от преследования, и чрез некоторое время он объявился в Нумбани, где вступил в бой с роботами новой серии OR15, охранявшими один из терминалов международного аэропорта Адавэ, и вернул себе знаменитую перчатку — «Кулак Смерти», которая способна «снести целый дом».

Официальный анонс нового персонажа может состояться в ближайшие дни.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Overwatch скоро появится еще один новый герой. Речь идет о персонаже по прозвищу «Кулак Смерти»....

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Доля Microsoft Edge упала до 3,89%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика