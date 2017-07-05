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В Overwatch скоро появится «Кулак Смерти»
06.07.2017 10:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs
В Overwatch скоро появится еще один новый герой. Речь идет о персонаже по прозвищу «Кулак Смерти». Информация об этом опубликована на сайте игры,
В заметке говорится, что агенты организации «Коготь» спланировали и реализовали нападение на тюрьму особо строгого режима для самых опасных преступников мира, чтобы вызволить одного из заключенных — Аканде Огундиму, также известного под псевдонимом «Кулак Смерти».
После побега Огундиму удалось скрыться от преследования, и чрез некоторое время он объявился в Нумбани, где вступил в бой с роботами новой серии OR15, охранявшими один из терминалов международного аэропорта Адавэ, и вернул себе знаменитую перчатку — «Кулак Смерти», которая способна «снести целый дом».
Официальный анонс нового персонажа может состояться в ближайшие дни.
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В Overwatch скоро появится еще один новый герой. Речь идет о персонаже по прозвищу «Кулак Смерти»....
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