Доля Microsoft Edge упала до 3,89%

Рыночная доля браузера Microsoft Edge упала с 5% до 3,89%. При этом он уступил даже Safari от Apple, который контролирует 5,15% рынка. Об этом свидетельствует статистика по настольным браузерам от аналитической компании StatCounter за июнь 2017 года.

Самым популярным браузером является Google Chrome с долей 62,23%. На втором месте находится Mozilla Firefox, который установлен на 13,98% компьютеров. Замыкает тройку лидеров Internet Explorer с долей 9,28%.





Microsoft Edge – стандартный браузер для Windows 10, который компания пыталась всячески навязать пользователям. По сравнению с начальной версией он стал стильно лучше, но пользователи по-прежнему предпочитают конкурирующие решения, которые привычнее и функциональнее.