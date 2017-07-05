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Доля Microsoft Edge упала до 3,89%

06.07.2017 10:39 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Рыночная доля браузера Microsoft Edge упала с 5% до 3,89%. При этом он уступил даже Safari от Apple, который контролирует 5,15% рынка. Об этом свидетельствует статистика по настольным браузерам от аналитической компании StatCounter за июнь 2017 года.

Самым популярным браузером является Google Chrome с долей 62,23%. На втором месте находится Mozilla Firefox, который установлен на 13,98% компьютеров. Замыкает тройку лидеров Internet Explorer с долей 9,28%.

Доля Microsoft Edge упала до 3,89%

Microsoft Edge – стандартный браузер для Windows 10, который компания пыталась всячески навязать пользователям. По сравнению с начальной версией он стал стильно лучше, но пользователи по-прежнему предпочитают конкурирующие решения, которые привычнее и функциональнее.

 
 
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Рыночная доля браузера Microsoft Edge упала с 5% до 3,89%. При этом он уступил даже Safari от Apple, который...

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