Huawei Mate 10 выйдет в октябре 2017 года

Новый флагманский смартфон Huawei Mate 10 поступит в продажу в октябре 2017 года. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на поставщиков компонентов для устройства.

Huawei Mate 10 составит конкуренцию высоко ожидаемым смартфонам iPhone 8 и Galaxy Note 8. Новинке приписывают 6-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей, который займет практически всю лицевую поверхность. В качестве аппаратной основы выступит 10-нанометровый процессор HiSilicon Kirin 970. Также ожидается камера с двумя объективами и поддержкой дополненной реальности. На этом подробности исчерпаны.





Напомним, что прошлогодний Huawei Mate 9 пропустил выставку IFA 2017 и была представлен в ноябре. На старте стоимость базовой версии составляла 700 евро.