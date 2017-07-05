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Huawei Mate 10 выйдет в октябре 2017 года

06.07.2017 10:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новый флагманский смартфон Huawei Mate 10 поступит в продажу в октябре 2017 года. Об этом сообщают китайские СМИ со ссылкой на поставщиков компонентов для устройства.

Huawei Mate 10 составит конкуренцию высоко ожидаемым смартфонам iPhone 8 и Galaxy Note 8. Новинке приписывают 6-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей, который займет практически всю лицевую поверхность. В качестве аппаратной основы выступит 10-нанометровый процессор HiSilicon Kirin 970. Также ожидается камера с двумя объективами и поддержкой дополненной реальности. На этом подробности исчерпаны.

Huawei Mate 10 выйдет в октябре 2017 года

Напомним, что прошлогодний Huawei Mate 9 пропустил выставку IFA 2017 и была представлен в ноябре. На старте стоимость базовой версии составляла 700 евро.

 
 
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Новый флагманский смартфон Huawei Mate 10 поступит в продажу в октябре 2017 года. Об этом сообщают китайские...

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