Видеокарта Radeon RX Vega превзошла GeForce GTX 1080 в 3DMark 2011

Новая флагманская игровая видеокарта AMD Radeon RX Vega, презентация которой состоится 30 июля, была протестирована в бенчмарке 3DMark 2011 Performance. Результат составил 31 873 балла, тогда как GeForce GTX 1080 в этом же тесте набирает лишь 27 618 баллов. Однако GeForce GTX 1080 Ti все еще впереди с показателем в 38 389 баллов.

Radeon RX Vega обладает 8 ГБ памяти HBM2 с частотой 945 МГц. Графический процессор работает на частоте 1630 МГц.





Таким образом, Radeon RX Vega должен занять место между прошлогодней GeForce GTX 1080 и недавно дебютировавшей GeForce GTX 1080 Ti. Популярность новой карточки будет зависеть от ее стоимости. При этом конкурирующая NVIDIA может оказать давление объявив уценку на GTX 1070 и GTX 1080.