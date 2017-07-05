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Видеокарта Radeon RX Vega превзошла GeForce GTX 1080 в 3DMark 2011

06.07.2017 10:14 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Новая флагманская игровая видеокарта AMD Radeon RX Vega, презентация которой состоится 30 июля, была протестирована в бенчмарке 3DMark 2011 Performance. Результат составил 31 873 балла, тогда как GeForce GTX 1080 в этом же тесте набирает лишь 27 618 баллов. Однако GeForce GTX 1080 Ti все еще впереди с показателем в 38 389 баллов.

Radeon RX Vega обладает 8 ГБ памяти HBM2 с частотой 945 МГц. Графический процессор работает на частоте 1630 МГц.

Видеокарта Radeon RX Vega превзошла GeForce GTX 1080 в 3DMark 2011

Таким образом, Radeon RX Vega должен занять место между прошлогодней GeForce GTX 1080 и недавно дебютировавшей GeForce GTX 1080 Ti. Популярность новой карточки будет зависеть от ее стоимости. При этом конкурирующая NVIDIA может оказать давление объявив уценку на GTX 1070 и GTX 1080.

 
 
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Новая флагманская игровая видеокарта AMD Radeon RX Vega, презентация которой состоится 30 июля, была...

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