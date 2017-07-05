Android 8.0 Oatmeal Cookie выйдет в третьем квартале

Финальная версия операционной системы Android O выйдет третьем квартале 2017 года, то есть в июле-сентябре. Информация об этом опубликована на сайте предварительной версии системы, которая доступна в рамках публичного бета-тестирования.

Android O приписывают название Android 8.0 Oatmeal Cookie («овсяное печенье»). Новая версия предлагает режим картинка-в-картинке, возможность автозаполнения форм в разных приложениях и усовершенствованную функцию копирования и вставки текста, которая с помощью искусственного интеллекта научилась определять названия компаний, телефоны и адреса для ускоренного обращения к соответствующей информации посредством контактной книги и картографических сервисов.





Также стала доступна возможность читать уведомления приложений прямо на рабочем столе при долгом нажатии на иконку. В добавок к этому была вдвое ускорена загрузка системы, улучшена безопасность и автономность.