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Презентация упрощенной версии смартфона LG G6 состоится 11 июля

06.07.2017 09:55 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация упрощенной версии флагманского смартфона LG G6 состоится 11 июля. Об этом свидетельствует инициированная производителем рассылка приглашений для прессы.

Устройству приписывают название LG Q6. По характеристикам оно будет проще оригинальной модели. Диагональ экрана сократится с 5,7 до 5,4 дюйма, а объем оперативной памяти – с 4 до 3 ГБ. В качестве аппаратной основы выступит прошлогодний процессор Qualcomm Snapdragon 821, тогда как оригинал построен на базе Snapdragon 835. Вместо двойной камеры будет 13-мегапиксельная одинарная. На этом подробности исчерпаны.

Презентация упрощенной версии смартфона LG G6 состоится 11 июля

LG Q6 составит конкуренцию смартфону Samsung Galaxy S8 mini, анонс которого также ожидается в ближайшее время. О цене гаджета пока ничего неизвестно.

 
 
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Презентация упрощенной версии флагманского смартфона LG G6 состоится 11 июля. Об этом свидетельствует...

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