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Аудитория Viber в Беларуси составляет почти 5,5 миллионов человек

06.07.2017 11:02 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Аудитория Viber в Беларуси составляет почти 5,5 миллионов человек

Аудитория мессенджера Viber в Беларуси составляет почти 5,5 миллионов человек. При этом число новых пользователей за первый квартал 2017 года выросло на 10% по сравнению с приростом в первом квартале 2016. Об этом представители компании сообщили изданию 42.TUT.BY.

С января по май 2017 года количество отправленных сообщений выросло на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Также за первое полугодие 2017 года белорусы отправили на 19,5% больше стикеров, чем за первые шесть месяцев 2016. Также белорусы уже успели отправить почти 3 миллиона коротких видеосообщений с декабря 2016 года.

Большая часть пользователей Viber сосредоточена в Минске: из столицы в Viber заходит 59% пользователей с белорусскими номерами. Второе и третье места занимают Витебск и Могилев: 9% и 7% пользователей мессенджера соответственно подключаются к Viber из этих городов.

Пик активности в приложении в Беларуси приходится на 20.00 — 22.59 по минскому времени. Большинство белорусских пользователей Viber предпочитают Android — 84%, еще 12% заходят в Viber с iOS. На десктоп-версию Viber приходится 8% подключений пользователей из Беларуси. При этом один пользователь может заходить в свой аккаунт с нескольких устройств, например, с iPhone, Android-планшета и стационарного компьютера.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Аудитория мессенджера Viber в Беларуси составляет почти 5,5 миллионов человек. При этом...

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